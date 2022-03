Ondanks een nog lopende schorsing vanwege de Russische inval in buurland Oekraïne, wil Rusland het EK van 2028 of 2032 organiseren. De benodigde documenten voor de kandidatuurstelling werden woensdag net voor het verstrijken van de deadline ingediend bij de Europese Voetbalconfederatie UEFA, zo bevestigde bondsvoorzitter Alexander Dyukov aan staatsnieuwsagentschap TASS. UEFA bevestigde intussen dat Rusland zich kandidaat heeft gesteld.

Volgens Dyukov maakt Rusland kans om de organisatie binnen te halen, omdat het land ervaring heeft met de organisatie van grote toernooien. In 2018 werd het WK voetbal in het land gespeeld, vorig jaar vonden er verschillende wedstrijden van EURO 2020 in de Zenit Arena in Sint-Petersburg plaats. De Rode Duivels werkten er toen hun groepswedstrijden tegen Finland en Rusland af.

Momenteel is het ondenkbaar dat Rusland de organisatie van een toernooi krijgt toegewezen. De Wereldvoetbalbond FIFA schorste de Russische federatie begin deze maand wereldwijd. Daardoor kan Rusland eind dit jaar niet deelnemen aan het WK in Qatar en mogen Russische teams niet deelnemen aan Europese competities.

De toewijzing van beide EK's zal gelijktijdig gebeuren, in september 2023. Voor het EK in 2028 zijn het Verenigd Koninkrijk en Ierland gezamenlijk kandidaat, naast Turkije, dat woensdag eveneens zijn kandidatuur officieel indiende, en Rusland. Italië heeft interesse om het EK in 2032 te organiseren, naast Turkije en Rusland. In 2024 is Duitsland eerst nog aan de beurt.

