Rusland zou in 2028 of 2032 het EK voetbal kunnen organiseren. Volgens Alexey Sorokin, bestuurslid van de UEFA en voorzitter van het organisatiecomité van EK-wedstrijden in Sint-Petersburg, waar de Duivels later zaterdag hun eerste EK-duel afwerken, zou het 'zeer logisch' zijn als Rusland zich kandidaat stelt voor één van de komende EK's.

'Ik kan niet voor mijn collega's van de Russische bond spreken. Maar ik denk dat het zeer logisch zou zijn', zei Sorokin in een interview met de krant Sport Express. De 49-jarige Rus was hoofd van het organisatiecomité van het WK van 2018 in zijn land. Sorokin is nu ook toernooidirecteur in Sint-Petersburg, één van de elf steden waar de EK-wedstrijden worden gespeeld.

Sint-Petersburg heeft drie duels overgenomen die in eerste instantie in Dublin zouden zijn. De Ierse hoofdstad haakte in april af, omdat het niet kon garanderen dat er toeschouwers het stadion in zouden mogen. In de Russische stad wordt 50 procent van de capaciteit gebruikt, wat neerkomt op iets meer dan 30.000 bezoekers. In totaal zijn er dit EK zeven duels in Sint-Petersburg, waaronder één kwartfinale.

Het volgende EK, in 2024, wordt in Duitsland gehouden. 'Onze infrastructuur is in orde en we hebben de ervaring', zei Sorokin over een mogelijke kandidaatstelling voor de EK's van 2028 of 2032. 'We hebben in de voorbereiding op dit toernooi ook aan de UEFA laten zien dat we een betrouwbare partner zijn, klaar voor iedere plotwending en klaar om te helpen. Als de UEFA de juiste beslissing neemt, dan kunnen we in Rusland opnieuw in al zijn glorie laten zien.'

