De Russische voormalige aanvoerder Igor Denisov heeft zich als een van de weinige sporters en ex-sporters die nog in het land wonen openlijk uitgesproken tegen de oorlog met Oekraïne, die eind februari van start ging met de Russische invasie in het noorden en oosten van het buurland.

'Die invasie is een catastrofe, complete horror', vertelde hij in een interview met sportjournalist Nobel Arustamyam, waarvan de beelden op Youtube gepost werden. 'Misschien gooien ze me in de gevangenis of vermoorden ze me voor deze uitspraken, maar ik wil de waarheid vertellen.'

De intussen 38-jarige Denisov speelde meer dan 300 wedstrijden voor Zenit Sint-Petersburg, vooraleer in 2019 bij Lokomotiv Moskou een punt te zetten achter zijn carrière. Voor het nationale elftal van Rusland kwam hij 54 keer uit. In de periode 2012-2014 was hij een tijdlang aanvoerder. 'Ik hou van mijn land en daarom ben ik niet gevlucht', bekende Denisov, die president Vladimir Poetin in een brief heeft opgeroepen de oorlog in Oekraïne stop te zetten. 'Dat was toen de oorlog nog maar drie of vier dagen bezig was. Ik heb zelfs geschreven dat ik bereid was voor hem te knielen, als hij nadien de troepen zou terugtrekken.'

Vanwege de censuur en gerechtelijke vervolgingen hebben nog maar heel weinig Russische bekendheden zich uitgesproken tegen de oorlog in Oekraïne. Russische media mogen de termen 'oorlog' en 'invasie' niet gebruiken in hun berichtgeving, het Kremlin heeft het steevast over een 'speciale militaire operatie'.

'Die invasie is een catastrofe, complete horror', vertelde hij in een interview met sportjournalist Nobel Arustamyam, waarvan de beelden op Youtube gepost werden. 'Misschien gooien ze me in de gevangenis of vermoorden ze me voor deze uitspraken, maar ik wil de waarheid vertellen.' De intussen 38-jarige Denisov speelde meer dan 300 wedstrijden voor Zenit Sint-Petersburg, vooraleer in 2019 bij Lokomotiv Moskou een punt te zetten achter zijn carrière. Voor het nationale elftal van Rusland kwam hij 54 keer uit. In de periode 2012-2014 was hij een tijdlang aanvoerder. 'Ik hou van mijn land en daarom ben ik niet gevlucht', bekende Denisov, die president Vladimir Poetin in een brief heeft opgeroepen de oorlog in Oekraïne stop te zetten. 'Dat was toen de oorlog nog maar drie of vier dagen bezig was. Ik heb zelfs geschreven dat ik bereid was voor hem te knielen, als hij nadien de troepen zou terugtrekken.' Vanwege de censuur en gerechtelijke vervolgingen hebben nog maar heel weinig Russische bekendheden zich uitgesproken tegen de oorlog in Oekraïne. Russische media mogen de termen 'oorlog' en 'invasie' niet gebruiken in hun berichtgeving, het Kremlin heeft het steevast over een 'speciale militaire operatie'.