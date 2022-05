Vier Russische topclubs stappen naar het Internationaal Sporttribunaal TAS in Lausanne om hun Europese schorsing aan te vechten. Dat bevestigen ze vrijdag in een persbericht.

Kampioen Zenit Sint-Petersburg, Dinamo Moskou, Sotsji en CSKA Moskou leggen zich niet neer bij de beslissing van de Europese voetbalbond UEFA om Russische clubs te weren uit de Europese competities vanwege de inval van Rusland in Oekraïne. Volgens hen druist de schorsing in tegen de principes van de sport.

Begin mei maakte de UEFA bekend dat Russische clubs volgend seizoen niet mogen deelnemen aan de Europese competities (Champions League, Europa League en Conference League). Vooral voor kampioen Zenit is dat een bittere pil omdat het zijn rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de lucratieve Champions League verliest. De nationale ploegen werden bovendien geweerd van de komende Nations League (mannen) en het EK (vrouwen) en Ruslands kandidatuur voor de organisatie van de EK's 2028 en 2032 werd geannuleerd.

Kampioen Zenit Sint-Petersburg, Dinamo Moskou, Sotsji en CSKA Moskou leggen zich niet neer bij de beslissing van de Europese voetbalbond UEFA om Russische clubs te weren uit de Europese competities vanwege de inval van Rusland in Oekraïne. Volgens hen druist de schorsing in tegen de principes van de sport. Begin mei maakte de UEFA bekend dat Russische clubs volgend seizoen niet mogen deelnemen aan de Europese competities (Champions League, Europa League en Conference League). Vooral voor kampioen Zenit is dat een bittere pil omdat het zijn rechtstreeks ticket voor de groepsfase van de lucratieve Champions League verliest. De nationale ploegen werden bovendien geweerd van de komende Nations League (mannen) en het EK (vrouwen) en Ruslands kandidatuur voor de organisatie van de EK's 2028 en 2032 werd geannuleerd.