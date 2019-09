De Russische voetballers Alexander Kokorin (28) en Pavel Mamaev (30) worden in de loop van volgende week vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis. Dat heeft een rechter in Belgorod bepaald.

De twee (ex-)internationals zitten er allebei een celstraf uit na een vechtpartij vorig jaar in Moskou. Zenitspits Kokorin (48 caps) en Krasnodarmiddenvelder Mamaev (15 caps) sloegen in oktober 2018 bij een uit de hand gelopen caféruzie een hoge functionaris van het Russisch ministerie van Handel met een stoel in het gezicht. Daarna volgde nog een handgemeen met een collega van het slachtoffer, Denis Pak.

Beide voetballers slingerden de man, die van Koreaanse origine is, ook talrijke racistische verwensingen naar het hoofd. Enkele minuten eerder waren de twee voetballers op straat al slaags geraakt met de chauffeur van een tv-presentatrice. Uit bewakingsbeelden bleek duidelijk dat Kokorin en Mamaev op het moment van de feiten dronken waren.

Begin mei kreeg Mamaev zeventien maanden effectieve gevangenisstraf, Kokorin achttien maanden. Die worden dus volgende week beëindigd. Of het duo terug mag voetballen is onzeker. Ook van de respectievelijke clubs ontbreekt voorlopig een reactie.

Kokorin stond in de basis toen Divock Origi België bevrijdde in de WK-match van 2014 tegen een stug Rusland. Hij speelde ook tijdens de dubbele confrontatie van Zenit tegen RSC Anderlecht in de zestiende finales van de Europa League in 2017. Isaac Kiese Thelin scoorde toen een beslissende winner voor paars-wit in de 90ste minuut. Gelukkig zat Kokorin niet op de bank of een stoelscenario had zich misschien al vroeger voorgedaan ...