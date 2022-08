Afgelopen weekend toonden Antonio Conte en Thomas Tuchel zich niet van hun mooiste kant door na affluiten nog neus aan neus te gaan staan. Voor Tuchel is het niet de eerste keer dat zijn competitieve persoonlijkheid hem in conflict brengt met anderen. Een portret van een coach die bijna overal met ruzie vertrok.

Veeleisend

...

VeeleisendToen Chelsea twee jaar geleden Thomas Tuchel binnenhaalde na een half seizoen tegenvallende resultaten onder Frank Lampard wist het dat hij een coach was die een reputatie met zich meetorste. Een man die even perfectionistisch als explosief was, en zijn vorige clubs niet altijd 'on good terms' had verlaten. Tuchel begon zijn coachingscarrière bij de U15 van Stuttgart, waar hij werd gelanceerd door Ralf Rangnick, begin deze eeuw. Daar coachte hij onder andere Eupenspeler Andreas Beck, die zich Tuchel herinnert als een veeleisende man, extreem competitief en vaak woedend aan de zijlijn en in de kleedkamer als de dingen niet gingen zoals hij wilde. Volgens The Guardian werd Tuchel vier jaar later om die reden ontslagen bij de jeugdploegen, ondanks de goede resultaten die zijn rigoureuze methoden hem bezorgden. Zijn karakter bleek te moeilijk om mee te werken. Het duurde echter niet lang voor de jonge trainer een nieuwe kans kreeg bij de tweede ploeg van Augsburg. Hij behaalde er zijn laatste coachingsdiploma en viel bij zijn medestudenten op door zijn discipline en kennis van het spel. Maar ook bij Augsburg stormde het vaak rond Tuchel. Hij maakte zich kwaad op scheidsrechters en kreeg voortdurend boetes. Bovendien raakte Tuchel volgens sportief directeur Andreas Rettig ook gefrustreerd door het te lage niveau van Augsburg. Toen hij enkele jaren later Jürgen Klopp opvolgde bij Mainz kregen zijn ideeën pas echt vorm. Zijn strikte karakter vertaalde zich in geweldige prestaties voor de Duitse promovendus.Problemen naast het veldDaarna kwam hij bij Borussia Dorstmund terecht, waar hij opnieuw werd gehaald als opvolger van Jürgen Klopp. Ook in de industriestad maakte hij indruk met zijn tactisch vermogen en professionalisme, maar zijn volhardende aard en beperkte neiging tot compromis leidden tot conflicten bij de club. Zo lag hij voortdurend in de clinch met CEO Hans-Joachim Watzke over het transferbeleid. De club verkocht spelers die hij wilde houden en liet spelers aanblijven in wie hij geen toekomst zag. Tuchel werd achter de schermen steeds meer een woelwater met frustraties die soms ook voor de ogen van de media naar boven kwamen. Ook met spelers als Weidenfeller en Subotic en delen van de staf had Tuchel problemen, waardoor hij daags na de bekeroverwinning, zijn eerste grote prijs in zijn carrière, er de deur achter zich dichttrok. Watzke beschreef hem later als 'een moeilijke persoonlijkheid'.Het is het verhaal van Tuchel, die later ook bij PSG zou vertrekken na een uitval met technisch directeur Leonardo en spanningen met Kylian Mpabbé. Ook in Parijs was Tuchel gefrustreerd door het transferbeleid en het weinige respect dat zijn team kreeg voor de prestaties in de binnenlandse competities. Hij bracht PSG dan wel naar hun eerste Champions Leaguefinale ooit, maar zijn constante gekibbel met het bestuur maakte het onaangenaam werken. Niet toevallig werd hij ontslagen nadat hij in een controversieel interview aangaf dat hij zich bij PSG te vaak met randzaken en compromissen moest bezig houden. 'Ik hou gewoon van voetbal, maar bij de club gaat het niet alleen om voetbal, er zijn veel invloeden waar je rekening mee moet houden.' zei hij. Sportief directeur van PSG Leonardo zei dan weer dat Tuchel 'meer respect moest tonen voor de hiërarchie binnen de club'.Slachtoffer van zijn persoonlijkheid?Gedurende zijn passages in Dortmund en Parijs bouwde Tuchel ook een reputatie op om regelmatig de wedstrijdleiding te hekelen. Een lijn die hij bij Chelsea doortrok, ondanks de goede resultaten van de Blues. Afgelopen weekend was dat opnieuw het geval, na zijn conflict met Conte bekritiseerde Tuchel zonder scrupules scheidsrechter Anthony Taylor tegenover de pers. Die opmerkingen, in combinatie met de rode kaart die hij kreeg voor zijn aanvaring met Conte, gaan hem vermoedelijk een stevige sanctie opleveren. Iets wat Chelsea best kan missen na hun turbulente zomer waarbij Roman Abramovitsj de club moest overhandigen aan een nieuwe eigenaar. De Engelse pers praat sinds de wedstrijd voortdurend over Tuchels karakter. Zo lijkt zijn gedrag opnieuw zijn prestaties te overschaduwen en lijkt hij opnieuw voor wrevel te zorgen binnen de club.