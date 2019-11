Ryan Babel, 32 intussen, stond lange tijd te boek als moeilijke jongen. Nu is de Nederlanse flankaanvaller helemaal terug als international bij Oranje en speerpunt van Galatasaray.

Sinds 2011 werd het Ajax-talent niet meer geselecteerd voor de Nederlandse nationale ploeg. Hij geraakte na zijn transfer naar Liverpool helemaal uit beeld en kon nadien bij Hoffenheim, Kasimpasa, Al-Ain en Deportiva La Coruña maar zelden van zich laten spreken. Maar de voorbije twee seizoenen kwam de kwieke dribbelaar weer boven water.

Onder Ronald Koeman hoort hij weer vast bij de selectie van Oranje, dat zaterdag (16/11) vol aan de bak moet in Noord-Ierland om een ticket voor het EK van komende zomer veilig te stellen. Bij Besiktas, Fulham en sinds deze zomer Galatasaray haalt hij opnieuw een constant hoog niveau.

We reconstrueren voor u nog eens het woelige pad naar die rehabilitatie...

Twitterpionier

Na een licht contact tussen Daniel Agger en Dimitar Berbatov fluit de Britse scheidsrechter Howard Webb in januari 2011 een penalty voor Manchester United in de kraker tegen Liverpool. Na de match tweet een withete Ryan Babel een foto van Webb in een shirtje van Man U. De Engelse FA bestraft de Nederlander met een boete van 10.000 pond.

Tegenwoordig wordt elke profspeler begeleid door een zwerm socialemediagoeroes, maar destijds is Babel een van de eerste voetballers die zich op Twitter waagt. In The Guardian zegt hij in 2019 over het relletje: "Ik postte die foto en een halfuur later was het op alle tv-zenders. Dat had ik niet verwacht. Toen realiseerde ik me nog niet dat de pers op sociale media op de loer ligt om te zien of je een fout maakt."

Neus voor zaken

Sociale media is niet de enige branche waarin Babel pioniert. Als tiener en jonge twintiger verleent hij onder de naam Rio zijn raps aan de nummers van maten als U-Niq. Uit The Guardian: "Het stoorde me wat er geschreven werd over mij. Mijn mentaliteit was zogezegd niet goed. Ik was jong en deed dingen buiten het voetbal, maar dat werd volledig uit proportie gehaald. Alsof ik meer bezig was met muziek dan met voetbal. Natuurlijk niet."

Nu rappen Quincy Promes en Memphis Depay, ploegmaats bij Oranje, maar zelf runt Babel enkel nog een label. Naar eigen zeggen omdat artiesten niets overhouden aan hun hits en labels des te meer.

Want een neus voor zaken heeft Babel ontegensprekelijk. Zelfs zijn rode of roze haar vermarkt hij. "Dat was niet zo bedoeld, maar ineens kreeg ik heel veel reacties. Mijn kapsel biedt kansen."

