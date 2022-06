Ryan Giggs is niet langer de officiële bondscoach van Wales. De 48-jarige oud-aanvaller nam zelf ontslag, de Welshe voetbalbond maakte het nieuws maandagavond bekend.

Giggs was sinds januari 2018 bondscoach van Wales, maar legde in november 2020 zijn functie al neer na zijn arrestatie vanwege de beschuldigingen van geweld tegen zijn voormalige vriendin. Giggs ontkende altijd alle beschuldigingen, maar zette een stap opzij.

Robert Page was sindsdien interim-bondscoach en leidde Wales deze maand naar een eerste WK in 64 jaar. In de finale van de play-offs werd Oekraïne met 1-0 verslagen. Wales nam het in de Nations League-campagne deze maand ook nog op tegen de Rode Duivels. Beide ploegen speelden in Cardiff 1-1 gelijk.

Giggs neemt nu ontslag zodat de spelers en staf zich in alle rust kunnen voorbereiden op het WK in Qatar (21 november-18 december).

Wales neemt het in de groepsfase van het WK op tegen Engeland, de Verenigde Staten en Iran.

Giggs was sinds januari 2018 bondscoach van Wales, maar legde in november 2020 zijn functie al neer na zijn arrestatie vanwege de beschuldigingen van geweld tegen zijn voormalige vriendin. Giggs ontkende altijd alle beschuldigingen, maar zette een stap opzij. Robert Page was sindsdien interim-bondscoach en leidde Wales deze maand naar een eerste WK in 64 jaar. In de finale van de play-offs werd Oekraïne met 1-0 verslagen. Wales nam het in de Nations League-campagne deze maand ook nog op tegen de Rode Duivels. Beide ploegen speelden in Cardiff 1-1 gelijk. Giggs neemt nu ontslag zodat de spelers en staf zich in alle rust kunnen voorbereiden op het WK in Qatar (21 november-18 december). Wales neemt het in de groepsfase van het WK op tegen Engeland, de Verenigde Staten en Iran.