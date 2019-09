Het team van voorzitter Roland Romeyer beschikt met 109 miljoen euro over het zesde budget van de Ligue1 en begint in de Ghelamco Arena aan de Europa League in groep I.

Niets aan het toeval wordt overgelaten bij AS Saint-Etienne, dat zijn competitiestart miste in de Franse competitie en na vijf speeldagen met amper vijf punten op de vijftiende plaats prijkt. Daar hebben les Verts amper een marge van vier eenheden op hekkensluiter Dijon FCO. Maar het deert de clubleiding niet om de professionalisering verder te zetten. Naast de aanwezigheid van teammanager Frédéric Emile in de Ghelamco Arena werd met gewezen tweesterrenchef Gilles Etéocle sinds maandag een gepensioneerd supporter meegestuurd naar Gent om de spelersvoeding te controleren.

Voedselvergiftiging

Het tekent ook de ambitie van ASSE bij de terugkeer in Europa, sinds de uitschakeling in de zestiende finales van de Europa League tegen Manchester United (0-1 en 0-3) in februari 2017. Vijf jaar geleden keerden toenmalig coach Christophe Galtier en sterkhouder Jérémy Clément nog met een voedselvergiftiging terug uit Turkije, na het verlies van een barrageduel tegen Karabükspor. Drie dagen later bleken ze nog niet in staat het 0-0-gelijkspel tegen Rennes mee te maken.

Voorzitter Roland Romeyer is verheugd door de groei, want sinds afgelopen zomer werd een budgetverhoging doorgevoerd van 88 naar 109 miljoen euro. Ter vergelijking: KAA Gent draait op een begroting van 44 miljoen euro. 'We beschikken over de beste spelerskern kwalitatief sinds ik aan het hoofd van de club sta in 2004', bekende hij in le Progrès.

Afwezigheid in concentratie

Alleen is de theorie nog lang niet de praktijk. Saint-Etienne beleefde zijn meest dramatische competitiestart sinds 2009 (toen drie punten, tegenover vijf nu), waardoor de voorzitter besliste om samen met Bernard Caïazzo - de voorzitter van de toezichtsraad - om een wekelijks informeel contactmoment te houden met coach Ghislain Printant. 'Ik hoop dat de Europa League de kans geeft om ons te lanceren', oppert routinier Loïc Perrin (34). 'Net daar zit onze paradox', beweert trainer Printant. 'We hebben veel ervaring, maar we zullen de pieken van afwezigheid in concentratie moeten leren uitwissen. Ze weten het, want we hebben er al meermaals over gepraat.'

KAA Gent zit aan zeven opeenvolgende thuiszeges, waarbij het team van aanvoerder Vadis Odjidja over alle competities heen 25 keer scoorde. Vijftienduizend fans worden verwacht, waaronder 983 supporters van les Stéphanois. In principe wordt er uitgepakt met een 3-4-3-veldbezetting, waarbij de licht geblesseerde Ryad Boudebouz (pols) op de invallersbank start. De Peruviaan Miguel Trauco keert terug op links, offensief wordt sterk gerekend op de flitsen van het trio Denis Bouanga-Wahbi Khazri-Romain Hamouma.

