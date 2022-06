Mo Salah van Liverpool en niet Rode Duivel Kevin De Bruyne (Manchester City) heeft donderdag de PFA-trofee voor de Speler van het Jaar in de Premier League gekregen. Dat heeft de Professional Footballers' Association bekendgemaakt.

In de verkiezing nam KDB het op tegen Harry Kane (Tottenham Hotspur), Sadio Mané, Mo Salah en Virgil van Dijk (allen Liverpool), en Cristiano Ronaldo (Manchester United). De voorbije twee jaar ging de trofee van de Engelse spelersvakbond telkens naar De Bruyne en ook dit jaar was hij samen met Mo Salah de topfavoriet. Uiteindelijk was het de Liverpool-aanvaller die met de prijs aan de haal ging. De Bruyne kreeg wel een plaats in de Ploeg van het Jaar, als enige Belg.

De bijna 30-jarige Egyptenaar pakte de onderscheiding in 2018, een jaar later ging zijn ploegmaat Van Dijk ermee aan de haal. Met Eden Hazard (2015, destijds bij Chelsea) staat er nog een Belg op de erelijst.

Op 21 mei werd De Bruyne reeds verkozen tot Premier League Player of the Season. De draaischijf van Manchester City kreeg deze onderscheiding al eens in 2020 en volgde op de erelijst zijn Portugese ploegmaat Ruben Dias op. Het was al de vierde keer dat de award naar een Belg ging. Vincent Kompany beet de spits af in 2012 en drie jaar later was het de beurt aan Eden Hazard.

De 30-jarige De Bruyne kende met vijftien competitiedoelpunten en acht assists een bijzonder productief seizoen in de Premier League, waar hij met Manchester City een tweede landstitel op rij veroverde. KDB liet begin vorige maand van zich spreken met liefst vier doelpunten in het duel tegen Wolverhampton Wanderers, waarvan drie in amper 24 minuten.

Naast de trofees van de spelersvakbond PFA en de schrijvende pers FWA is het zowat de belangrijkste onderscheiding van het seizoen. De schrijvende pers verkoos eerder al Salah tot beste speler van het jaar.

De 22-jarige Phil Foden van Manchester City werd verkozen tot Jongere van het Jaar. De Australische Chelsea-aanvalster Sam Kerr ging met de hoofdprijs bij de vrouwen aan de haal.

In de verkiezing nam KDB het op tegen Harry Kane (Tottenham Hotspur), Sadio Mané, Mo Salah en Virgil van Dijk (allen Liverpool), en Cristiano Ronaldo (Manchester United). De voorbije twee jaar ging de trofee van de Engelse spelersvakbond telkens naar De Bruyne en ook dit jaar was hij samen met Mo Salah de topfavoriet. Uiteindelijk was het de Liverpool-aanvaller die met de prijs aan de haal ging. De Bruyne kreeg wel een plaats in de Ploeg van het Jaar, als enige Belg. De bijna 30-jarige Egyptenaar pakte de onderscheiding in 2018, een jaar later ging zijn ploegmaat Van Dijk ermee aan de haal. Met Eden Hazard (2015, destijds bij Chelsea) staat er nog een Belg op de erelijst. Op 21 mei werd De Bruyne reeds verkozen tot Premier League Player of the Season. De draaischijf van Manchester City kreeg deze onderscheiding al eens in 2020 en volgde op de erelijst zijn Portugese ploegmaat Ruben Dias op. Het was al de vierde keer dat de award naar een Belg ging. Vincent Kompany beet de spits af in 2012 en drie jaar later was het de beurt aan Eden Hazard. De 30-jarige De Bruyne kende met vijftien competitiedoelpunten en acht assists een bijzonder productief seizoen in de Premier League, waar hij met Manchester City een tweede landstitel op rij veroverde. KDB liet begin vorige maand van zich spreken met liefst vier doelpunten in het duel tegen Wolverhampton Wanderers, waarvan drie in amper 24 minuten. Naast de trofees van de spelersvakbond PFA en de schrijvende pers FWA is het zowat de belangrijkste onderscheiding van het seizoen. De schrijvende pers verkoos eerder al Salah tot beste speler van het jaar. De 22-jarige Phil Foden van Manchester City werd verkozen tot Jongere van het Jaar. De Australische Chelsea-aanvalster Sam Kerr ging met de hoofdprijs bij de vrouwen aan de haal.