Kersvers Genkcoach Hannes Wolf heeft de Belgische landskampioen niet de verhoopte eerste zege in de Champions League kunnen schenken. De Limburgers verloren woensdagavond voor eigen publiek met 1-4 van Red Bull Salzburg. Na Nieuwjaar zal Genk niet meer te zien zijn in Europa.

Na een 1 op 12 mikte Genk tegen de Oostenrijkse kampioen op een eerste driepunter in het kampioenenbal, om zo nog een sprankeltje hoop op een Europese lente te houden. Maar vanaf de aftrap namen de bezoekers, waar topschutter Haaland (in Salzburg nog goed voor drie goals tegen Genk) verrassend op de bank zat, het initiatief. Al na twee minuten moest Coucke alles uit de kast halen om een trap van Onguéné te weren. Bijna was de door Wolf zo gevreesde vroege tegengoal een feit.

Een snedig Salzburg creëerde een rist kansen en vooral Daka had tien minuten voor de rust moeten scoren, maar trapte wild over. Meteen daarna was ook Genk eindelijk eens gevaarlijk. Samatta mocht van dichtbij aanleggen maar stuitte op doelman Coronel.

De eerste helft leek op een brilscore te eindigen maar het venijn zat voor de thuisploeg in de staart. Eerst profiteerde Daka van een mistasten van Coucke op een vrije trap om de score te openen. Net voor het rustsignaal kreeg Genk een tweede mokerslag toen Minamino met een knap schot de voorsprong verdubbelde.

Een aangeslagen Genk probeerde in de tweede helft aan te klampen en iets voorbij het uur lukte aanvoerder Dewaest bijna de aansluitingstreffer, maar zijn kopbal strandde tegen de paal. Salzburg toonde zich wel efficiënt en kort na de gemiste kans voor Dewaest stond het 0-3. Hwang scoorde op assist van de ingevallen Haaland. Het Noorse toptalent scoorde nadien zelf ook, maar dat doelpunt werd door de VAR afgekeurd.

In de slotminuten mochten de thuisfans dan toch ook eens juichen maar de 1-3 van Samatta was niet meer dan een schamele eerredder voor een bleek Genk. De onvermijdelijke Haaland legde met zijn vierde goal tegen de Limburgers de 1-4 eindstand vast.

Op 10 december komt Genk nog een laatste keer Europees in actie dit seizoen. Dan wacht een verplaatsing naar het Napoli van Dries Mertens.