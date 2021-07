Maandagnamiddag maakte Arsenal FC het eindelijk officieel: na lang speculeren, wachten op een bevestiging en een quarantaine uit te zitten, is Albert Sambi Lokonga een Gunner. Zal de 21-jarige middenvelder ook meteen veel spelen voor de Engelse topclub?

Het was al lang duidelijk dat Albert Sambi Lokonga deze zomer zou vertrekken. Als kapitein van Anderlecht leek de centrale middenvelder klaar om een volgende stap te zetten. Hij had zijn zinnen zelf ook op een transfer gezet, maar enkel naar een club die beter is dan RSC Anderlecht. Wat hield dat concreet in? Een club in een grote competitie die Europees voetbal ambieert. Ook RSCA heeft baat bij een transfer, want zij zitten in financiële nood. Een transfer naar de competitie met het grote geld was dus ideaal. Italiaanse media berichtten nog over interesse van Atalanta, maar naast Arsenal waren er weinig clubs echt concreet. Hoe Lokonga's talent op dit moment vertaalt naar het verschroeiende tempo van de Premier League, valt nog af te wachten.Stilistisch logischSinds 2007 is Arsenal een cash cow van de Amerikaanse miljardair Stan Kroenke. Gevolg daarvan is dat de club het financieel gezien - naar Premier League-normen - niet al te breed heeft om competitief te zijn, tenzij Kroenke Sports & Entertainment besluit om te investeren nu het nodig is. Arsenal is qua aanhang en status nog wel een topclub, maar presteert al enkele jaren niet naar behoren.Met een resem jonge talenten uit de eigen opleiding en kleinere competities probeert de club nu slimmere transfers te doen en een duurzame weg naar de top te bewandelen. Dat doet het onder leiding van Mikel Arteta, ex-speler van The Gunners en een Guardiola-adept. Na zijn actieve carrière ging hij als assistent in de leer bij de Catalaan, iets wat Vincent Kompany ook deed tijdens de laatste jaren van zijn actieve carrière. Stelen met de ogen.Beide trainers delen een vergelijkbare spelfilosofie en focusten zich met hun jonkies eerst op de verdediging. Veel goede kansen creëren, een tegenstander uit verband voetballen of hoog vastzetten bleek moeilijker en moet de natuurlijke volgende stap worden. In die zin is de transfer voor Lokonga een logische keuze in diens ontwikkelingsproces.SpeelminutenHet einde van zijn quarantaineperiode in Londen betekent ook de start van een erg drukke periode voor Sambi Lokonga. Voor de transferaankondiging poseerde de elegante middenvelder voor een reeks foto's of filmpjes en legde hij interviews af voor Arsenal Media. 'Ik kan als box-to-box-middenvelder spelen, maar ook als een zes. De meeste mensen zeggen dat ik beter ben als zes', vertelde hij daar.Met die hybridekwaliteiten moet onze landgenoot de ideale partner kunnen worden van Thomas Partey in de 4-2-3-1-formatie van Arsenal. Beiden hebben vergelijkbare profielen, met de Ghanees als iets defensievere versie van de twee en Lokonga die met zijn glijdende dribbels meer vrijheid moet krijgen om te combineren met het aanvalskwartet.Dat is een kwaliteit die Arsenal mist. Mohamed Elneny en Lucas Torreira, twee van Lokonga's concullega's voor de vacante middenveldpositie, zijn eerder defensieve types die aan de bal weinig toevoegen. De Zwitser Granit Xhaka, die op weg lijkt naar AS Roma, bezit dan wel weer over die passing skills, maar zit door beperkte fysieke en defensieve capaciteiten diep waardoor de verbinding met de aanval zelden functioneel is. Daarnaast zijn er ook nog Joe Willock en Ainsley Maitland-Niles, twee box-to-box-spelers uit de jeugdopleiding die terugkeren van een huurperiode.Wellicht kiest Mikel Arteta in eerste instantie voor spelers waarvan hij weet dat ze de snelheid van de Engelse competitie kunnen bespelen, alvorens te gokken op een nieuweling. Dit seizoen speelt de Noord-Londense club ook geen Europees voetbal , dus zal Sambi Lokonga zichzelf moeten bewijzen in enkele invalbeurten en de twee bekercompetities. Als die aanpassing vlot verloopt en de Verviersenaar het niveau aankan, zou hij volgend seizoen een regelmatige basisplaats moeten ambiëren.