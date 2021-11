Samuel Eto'o, oud-spits van onder meer FC Barcelona en Inter Milaan, heeft zich kandidaat gesteld als voorzitter van de voetbalbond van Kameroen.

Eto'o (40) zei woensdag te beloven dat hij gekozen wordt en dat het 'bedrog' van zijn tegenstanders daar niets aan kan veranderen.

De viervoudige Afrikaans voetballer van het jaar werd vergezeld door een grote menigte fans toen hij naar het hoofdkantoor van de voetbalbond in hoofdstad Yaoundé ging om zijn kandidatuur in te dienen. 'Ik dring er bij het andere kamp op aan voorzichtig te zijn, want we hebben al veel dingen geaccepteerd', aldus Eto'o. 'Het wordt tijd het voetbal weer op te bouwen.'

Het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) vernietigde in januari de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2018, die waren gewonnen door Seidou Mbombo Njoya. Volgens Eto'o heeft Njoya ontzettend gefaald.

Nieuwe verkiezingen zijn gepland voor december, een maand voordat Kameroen gastheer is van de Afrika Cup. Dat toernooi is met een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie.

Eto'o (40) zei woensdag te beloven dat hij gekozen wordt en dat het 'bedrog' van zijn tegenstanders daar niets aan kan veranderen.De viervoudige Afrikaans voetballer van het jaar werd vergezeld door een grote menigte fans toen hij naar het hoofdkantoor van de voetbalbond in hoofdstad Yaoundé ging om zijn kandidatuur in te dienen. 'Ik dring er bij het andere kamp op aan voorzichtig te zijn, want we hebben al veel dingen geaccepteerd', aldus Eto'o. 'Het wordt tijd het voetbal weer op te bouwen.'Het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS) vernietigde in januari de uitslag van de presidentsverkiezingen van 2018, die waren gewonnen door Seidou Mbombo Njoya. Volgens Eto'o heeft Njoya ontzettend gefaald. Nieuwe verkiezingen zijn gepland voor december, een maand voordat Kameroen gastheer is van de Afrika Cup. Dat toernooi is met een jaar uitgesteld vanwege de coronapandemie.