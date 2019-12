Sander Berge (KRC Genk) in doorbraakteam van Champions League

Gert Segers Medewerker van Sport/Voetbalmagazine.

Sander Berge is opgenomen in het elftal van spelers die dit jaar doorbraken in de Champions League. KRC Genk zelf kon wel geen enkele keer winnen in haar groep.

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Sander Berge © Belga Image

In het team zitten spelers tot 24 jaar die de voorbije maanden in de Champions League debuteerden en zich meteen in de kijker voetbalden. Met Berge krijgt een speler van een Belgische club een plaats in de ploeg. De 21-jarige Noorse middenvelder liet zich ondanks de pijnlijke exit van Racing (kansloos laatste in groep E met amper een punt) opmerken. 'Genk had een moeilijke groep maar de imposante Noorse middenvelder schitterde', klinkt het bij de UEFA. 'Zijn intelligentie en leiderschap trok de aandacht van vele volgers.' Onder meer Liverpool-trainer Jürgen Klopp loofde de Genkenaar. Berge krijgt in het team onder meer gezelschap van goalgetter Erling Braut Haaland, die uitgerekend Genk met Salzburg nachtmerries bezorgde en een transfer naar topclub Borussia Dortmund versierde. Lees ook: Berge, Haaland, Odegaard... Noorwegen rekent op lichting toptalenten Naast beide Noren zit het elftal nog vol grote talenten. Kai Havertz (Bayer Leverkusen) neemt plaats naast Berge op het middenveld en wordt gegeerd door de hele Europese top. Hij moet de draaischijf van de nieuwe Mannschaft worden. De derde middenvelder is Dani Olmo, de Spanjaard die Barcelona verliet voor het Kroatische Dinamo Zagreb en tijdens het laatste EK voor beloften op het lijste van veel topclubs kwam te staan. Bij de aanvallers zien we naast Haaland ook nog Rodrygo, de Braziliaanse youngster van Real Madrid die nog scoorde tegen Club Brugge, en Lautaro Martínez, de aanvalspartner en goede vriend van Romelu Lukaku bij Inter. Lees ook: Piazza Romelu: Inter wordt LuLa-land 💫 #UCL breakthrough team of 2019 💫



Standout player here is __________ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 30, 2019