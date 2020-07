Elke dinsdag zetten we de spots op een jong, internationaal talent. Deze keer: de 20-jarige Sandro Tonali van Brescia.

De haarsnit, de baltoets, het inzicht, een gedeeld sportief verleden bij Brescia, de positie op het veld: het is moeilijk om niet de vergelijking met Andrea Pirlo te maken, als je Sandro Tonali ziet voetballen bij Brescia.

Alleen de maestro denkt er anders over, ongetwijfeld om Tonali, al zeer jong een gegeerd talent, wat te beschermen tegen hoge verwachtingen: 'Ze zeggen vaak dat Sandro mijn opvolger gaat worden, maar volgens mij is zijn register veel completer. Hij heeft een heel ander profiel.'

Pirlo wijst dan vooral op de defensieve kwaliteiten van Tonali, die sterk is in de organisatie. Niet voor niks zegt de betrokkene zelf dat hij beïnvloedt is door Steven Gerrard en Luka Modric, andere toppers op het middenveld. Hij ziet voor zichzelf zelfs wat parallellen met Gennaro Gattuso, dat beest op het middenveld, en nu de huidige coach van Napoli. 'Omdat hij van niemand bang was', zei Tonali in een interview met Sportweek, de weekendbijlage van de Gazzetta dello Sport.

Voor Pirlo is Tonali dan ook 'een mix tussen mij en heel veel andere spelers.'

Vroegrijp

Toen hij als zeventienjarige doorbrak bij Brescia, gold Sandro Tonali al heel lang als een groot talent. Hij wordt geboren op 8 mei 2000, begint te voetballen bij Piacenza en is pas twaalf als Brescia hem er komt weghalen. Hun scouts valt op hoe sterk Tonali niet alleen positioneel is, maar ook dat hij tweevoetig is. Goeie passes links en rechts, lang én kort.

Zeer snel schuift Brescia hem door naar de hogere jeugdreeksen, hem daarbij testend op diverse posities. De ene keer speelt hij in de as van het veld, een andere keer op de rechterflank. In tactische termen: de ene keer mag hij in de zetel van regista zitten en het spel oriënteren, een andere keer is hij mezzala.

Bij Brescia zijn ze het niet eens over waar hij nu het best tot zijn recht komt. Als Tuttosport Simone Carminati, zijn coach bij de jeugd, gaat opzoeken, zegt die hem te zien als een flankspeler. 'Hij heeft er de benen voor, toont zich agressief en is technisch zeer sterk. Hij doet me denken aan Marcelo Brozovic, met de intelligentie van Miralem Pjanic.'

Tonali op de positie van verdedigende middenvelder, zijn meest gebruikte plek op het middenveld. © Redactie

Internationaal valt Tonali ook op. Met de Italiaanse U19 raakt hij op het EK in de finale, die wordt verloren van Portugal. In de A-ploeg van Brescia past hij zich onmiddellijk aan: fysiek zet hij snel de stappen om er een onbetwist titularis te zijn.

De scouts van grote ploegen noteren zijn naam en volgen zijn evolutie als verdedigende middenvelder, want uiteindelijk komt hij wel centraal te voetballen, niet op de flank. Het gaat in het seizoen 2018/19 niet alleen goed voor Tonali, maar ook voor Brescia. Het pakt begin mei 2019 - Tonali is dan net 19 - de kop in de Serie B en wordt ook kampioen.

Zijn naam noteren doet ook bondscoach Roberto Mancini. Na amper vijf wedstrijden met de Italiaanse beloften roept Mancini hem al op voor de A-ploeg. Italië is foutloos bezig aan goeie kwalificaties voor het EK 2021, zodat Mancini de eindfase in groep J kan gebruiken om wat te verjongen. Hij neemt in de zomer van 2019 Tonali mee in de groep voor twee interlands, zonder hem te gebruiken, en laat hem in het najaar vervolgens een kwartier invallen tegen Liechtenstein en dan twee keer starten. Samen met Jorginho en Nicolò Barella vormt hij het hart van de ploeg.

50 miljoen euro

Zijn kwaliteiten: goeie opbouw, lang en kort, goeie agressie in de recuperatie, goeie positiekeuze. Hij weet de negatieve press van de spitsen te omzeilen, en de hoge druk van de middenvelders te ontwijken. Zijn statistieken zeggen weinig, want hij staat zeer laag op het veld.

Zijn enige probleem vorig seizoen: de zwakte van Brescia, dat de stap hogerop niet kan zetten en amper een wedstrijd kan winnen. In de Serie A kan het team niet mee, een degradatie wenkt, ondanks diverse coachwissels. En dat heeft uiteraard ook te maken met de fratsen van Mario Balotelli.

Maar Tonali houdt zich wel staande, zien de kenners. Nu is het afwachten wat de volgende stap is. Brescia kent zijn waarde, en plaatste een bedrag van 50 miljoen euro op zijn hoofd. Milan en Juventus vinden dat te veel en wachten af. Dat doet ook Inter, waar de meesten het vervolg van zijn carrière zien. Maar ongetwijfeld staat zijn naam ook in Engeland op diverse lijstjes.

Roberto Mancini heeft er alle vertrouwen in. 'Als hij bij een ploeg terechtkomt die Europees speelt, gaat hij verder groeien en nog verbeteren', klonk het op Radio Deejay. De bondscoach ziet voor Tonali diverse mogelijkheden in zijn driehoek op het middenveld: voor de verdediging, maar ook een rij hoger. Hij heeft een goed schot, Mancini ziet dus wel scorend potentieel in de speler.

Het is alleen nog wachten tot de prijs wat zakt.

Aurélie Herman

