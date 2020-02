The Guardian stelde vast dat een Saudisch consortium een bod uitbracht op Newcastle United, tot groot ongenoegen van mensenrechtenorganisatie Amnesty International.

De fans van de Magpies gruwelen van eigenaar Mike Ashley (55). De Britse miljardair is al dertien jaar lang de baas in St. James' Park. In 2007 betaalde de selfmademan achter SportsDirect 134 miljoen pond (omgerekend 158 miljoen euro) voor de club. Vorig jaar mislukten al twee verkooppogingen. Derde keer, goede keer? Volgens de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal en de Britse krant The Guardian is de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman nu de drijvende kracht achter het Saudische consortium Sovereign Wealth Fund, dat 403 miljoen euro over heeft voor de overname van Newcastle. Daarmee zou de grootste investering ooit plaatsvinden in de sport door een staatsgroep uit Saudi-Arabië. De rijke oliestaat is al een tijdje bezig met het oppoetsen van zijn eigen imago. Hij doet dat voornamelijk via de sport, zoals recent de organisatie van de Spaanse supercup en de titelkamp bij de zwaargewichten in het boksen tussen Anthony Joshua en Andy Ruiz. Het maakt deel uit van een breder plan, het zogenaamde 'Saudi Vision 2030'-project, met ook promotie van het toerisme. Door hun blik te richten op sport en entertainment zijn de Saudi's qua investeringen minder afhankelijk van olie-inkomsten. De fans hebben volgens een onlinepoll van the Newcastle Evening Chronicle geen probleem met de twijfelachtige reputatie van de Saudi's: van de 5766 supporters die reageerden, waren er maar liefst tachtig procent positief. Daarop vond de Britse tak van de internationale mensenrechtenorganisatie Amnesty International het wel nodig om in actie te schieten en te waarschuwen. 'Het is niet aan ons om te zeggen wie de eigenaar moet zijn van Newcastle United', verklaarde campagneleider Felix Jakens. 'Alleen moeten de spelers, entourage maar ook de fans wel weten dat we het hier hebben over een heel ordinaire en duidelijke vorm van sportswashing. Van Saudi-Arabië is het bekend dat het de glamour en het prestige van topsport als een pr-instrument gebruikt en als afleidingsmanoeuvre voor het vreselijke mensenrechtenrapport van het land. Onder Bin Salman bestaat er onderdrukking, waarbij talloze vredelievende activisten werden opgesloten in de cel. Er is voortdurend bezorgdheid over hacking, de gruwelijke moord op dissident Jamal Khashoggi werd in de doofpot gestopt, terwijl de door Saudi-Arabië geleide militaire coalitie in Jemen voor een bloedblad zorgde door willekeurige aanvallen op woningen en ziekenhuizen.'