Na maanden van onderhandelingen heeft het Saudisch investeringsfonds onder leiding van kroonprins Mohammed bin Salman zich dan toch teruggetrokken uit de overname van de Engelse club Newcastle United.

De overname kwam de voorbije weken onder grote druk te staan na kritiek van mensenrechtenbewegingen op investeringsfonds PIF (Public Investment Fund). Ook het tv-kanaal BeIN Sport, uit het nabijgelegen maar niet zo bevriende Qatar, bekritiseerde het Saoedische investeringsfonds voor het misbruik van beelden, waarvan BeIN Sport de recht in handen heeft.

De Britse voetbalautoriteiten onderzochten al wekenlang de overname. Groen licht bleef echter uit.

Het PIF staat onder leiding van de Saudische kroonprins Mohammad bin Salman Al-Saud. De prins beloofde forse investeringen om van Newcastle United weer een topclub te maken in de Premier League.

Mohammad bin Salman is nog rijker dan sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan, de eigenaar van Manchester City uit Abu Dhabi. Hij wordt door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA echter ook verdacht van betrokkenheid bij de moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi in Turkije.

Newcastle is sinds 2007 eigendom van Mike Ashley, die onder supporters verre van populair is omdat hij z'n beloftes niet zou nakomen en omdat hij al vaak probeerde de club te verkopen. Ruim een maand geleden diende met de Amerikaanse zakenman Henry Mauriss nog een kandidaat zich aan om Newcastle over te nemen. De mediatycoon heeft naar verluidt zo'n 390 miljoen euro over voor de club die als dertiende eindigde in de Premier League.

