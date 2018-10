Saúl Niguez, Atlético-speler in hart en nier

Leverkusen, 21 februari 2017. Op het programma staat Bayer Leverkusen - Atlético Madrid in de 1/8 finales van de Champions League. In het hotel waar losrojiblancos en hun entourage verblijven, is het een komen en gaan van mensen. Een graatmagere man met een bril schuifelt wat onwennig binnen en betreedt de lobby. Hij is op zoek naar iemand, maar lijkt de persoon in kwestie niet meteen te vinden. Plots komt er een glimlach om zijn dunne lippen. Hij stapt in de richting van José Antonio Ñíguez. Die is net in een geanimeerd gesprek verwikkeld waarin hij de Bijbelse oorsprong van de namen van zijn drie zonen uitlegt: Saúl, de eerste koning van Israël, Aarón, de oudere broer van Mozes, en Jonathan, prins en zoon van Saúl. José Antonio, een vijftiger, is zelf profvoetballer geweest in de Spaanse Primera División bij Elche en hij is er trots op dat zijn drie zonen in zijn voetsporen getreden zijn. De oudste twee, de 33-jarige Jonathan ofte Jony en de 29-jarige Aarón, spelen in de Spaanse tweede klasse, respectievelijk bij Elche en Real Oviedo. De meest talentvolle van de drie is echter Saúl, nog altijd maar 23. Hij is een vaste waarde in de basiself van Atlético en sinds kort ook in de Spaanse nationale ploeg van Luis Enrique.

...