Hoe ziet de balans eruit in de Bundesliga bij de jaarwisseling? Bayern doet het uitstekend, Leverkusen en Leipzig verrassen en in het Ruhrgebied kampen de clubs met een crisis.

Woensdag werden in Duitsland de laatste voetbalwedstrijden van 2020 gespeeld. Heel even komt de carrousel nu tot stilstand. Kerstmis is en blijft een heilig feest in Duitsland, dan wordt er niet getraind, laat staan gevoetbald. Volgend weekend worden, na vier dagen vakantie, de trainingen opnieuw hernomen want op 2 januari rolt de bal weer in de Bundesliga.Bayern München sluit de eerste schijf van de competitie af als leider. Dat is niets nieuws, al is de kloof met de concurrentie minder groot dan verwacht. Bayer Leverkusen, met de voormalige Genkse aanvaller Leon Bailey in een hoofdrol, verbaast en RB Leipzig blijft ook zonder zijn naar Chelsea vertrokken paradepaard Timo Werner bovenaan meedraaien. En VfL Wolfsburg doet het als de nummer vier in de ranglijst verrassend goed. Drie clubs die achtervolgen op Bayern en een parallel hebben: ze worden door grote bedrijven ondersteund. Ook Wolfsburg dat voor 100 procent een dochter is van Volkswagen.Veel turbulente is en was er vooral bij de traditieclubs uit het Ruhrgebied. Borusisa Dortmund stuurde trainer Lucien Favre door. Zijn rol bleek na twee en een half jaar uitgespeeld. Catastrofaal is het seizoen van Borussia nochtans niet. Maar sinds het vertrek van Jürgen Klopp, medio 2015, hebben trainers het daar moeilijk om het vertrouwen te winnen. Thomas Tuchel, aanvankelijk geprezen bij PSG maar vandaag nog ontslagen, kreeg na twee jaar te horen dat er geen basis meer was om verder samen te werken en Peter Bosz, dit seizoen even koploper met Bayer Leverkusen, werd voortijdig op de keien gezet. Telkens weer waren er controverses met CEO Hans-Joachim Watzke. Nu is assistent Edin Terzic tot hoofdtrainer gepromoveerd en zou er pas volgende zomer een nieuwe coach worden aangetrokken. Marco Rose, die geldt als een van de meest talentvolle Duitse trainers en nu bij Borussia Mönchengladbach aan het werk is, staat bovenaan de verlanglijst.Helemaal een trainerskerkhof is Schalke 04, op dit moment troosteloos laatste met vier punten uit dertien wedstrijden. Schalke moet de slechtste traditieclub van Europa zijn. Het haalde twee weken geleden Huub Stevens als interim-trainer terug, nadat voordien achtereenvolgens David Wagner en Manuel Baum werden bedankt. Stevens, die voor de vierde keer in zijn carrière bij de club uit Gelsenkirchen neerstreek, depanneerde voor twee wedstrijden. Hij verloor de thuiswedstrijd tegen Arminia Bielefeld, maar plaatste zich dinsdag voor de volgende ronde van de beker, na een zege bij vierdeklasser Ulm 46. Een zege die luid werd bejubeld, al was het voetbal absoluut niet goed.Intussen is er een nieuwe trainer, Christian Gross, de vierde in één seizoen. De 66-jarige Zwitser was eigenlijk al met pensioen nadat hij de voorbije acht jaar in Egypte en Saoedi-Arabië had gewerkt. Tien jaar geleden was Gross trainer van VfB Stuttgart, waar hij na tien maanden werd ontslagen. Kennelijk is de bestuurstop ervan overtuigd dat de autoritaire Gross - hij was vroeger succesvol in Zwitserland - het juiste profiel heeft om de club van de degradatie te redden. Of alle bestuurders daarover op de juiste lijn zaten, is zeer de vraag. Intern swingen de controverses al langer de pan uit en ook dat verklaart de neergang van deze club, die intussen met een schuldenlast van 200 miljoen euro worstelt. Een voorzitter die opstapt, spelers die geschorst worden, tal van andere strubbelingen, een slecht transferbeleid, een haperend scoutingssysteem: een lijn valt in het beleid niet te ontdekken. Dat blijkt zeker in de invulling van de technische staf: Christian Gross is de 49e trainer in 53 jaar. Hij moet de dolende ploeg uit het degradatiemoeras trekken en leidt zondag zijn eerste training. Minder dan een week later, op 2 januari, herneemt de Bundesliga. Schalke 04 speelt dan op Hertha BSC, nog een club die met een crisis worstelt.