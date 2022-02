Schalke 04 haalt het logo en de naam van zijn Russische hoofdsponsor Gazprom van de voetbalshirts. Dat maakte de Duitse tweedeklasser donderdag bekend. 'We hebben deze beslissing genomen na de ontwikkeling en de escalatie van de afgelopen dagen', klinkt het. Voorlopig zal alleen de clubnaam op het koningsblauw prijken.

Eerder op de dag stapte Matthias Warnig, CEO van Nord Stream 2 AG, uit het bestuur van Schalke 04. De 66-jarige Duitse zakenman maakte dat enkele uren na de inval van Rusland in Oekraïne bekend. Zijn beslissing is een gevolg van de sancties tegen Nord Stream 2 AG en zijn persoon. Warnig, een voormalig Stasi-officier, is een medestander van Vladimir Poetin.

Nord Stream 2, de gaspijplijn tussen Rusland en Duitsland, is eigendom van het Russische aardgasbedrijf Gazprom, al jaren de belangrijkste geldschieter van het vorig jaar uit de eerste Bundesliga gedegradeerde Schalke. In de tweede Bundesliga staat Schalke momenteel op de vijfde plaats.

