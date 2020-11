Schalke 04, de club van onze landgenoot Benito Raman, heeft dinsdag technisch directeur Michael Reschke aan de deur gezet. De dramatische sportieve resultaten deden hem de nek om.

De 63-jarige Reschke was sinds mei 2019 aan de slag bij de Königsblauen. Schalke heeft er een desastreuze reeks opzitten in de Bundesliga en is momenteel laatste met drie punten na acht duels. De laatste zege in de Bundesliga dateert van 17 januari.

'We bedanken Michael voor zijn werk bij de club in moeilijke tijden', legde Jochen Schneider, de voorzitter van het technische hart van de club, uit op de clubwebsite. 'We verschilden echter van mening over de sportieve toekomst.'

De club wilde niet bevestigen dat middenvelders Amine Harit en Nabil Bentaleb individueel trainden. Beide spelers zouden door coach Manuel Baum uit de groep gezet zijn.

Abschied von Königsblau: Michael #Reschke und der #S04 haben am Dienstag (24.11.) einvernehmlich beschlossen, die Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden. Der Technische Direktor war im Mai 2019 zum Club gestoßen.



Mehr dazu hier ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04) November 24, 2020

De 63-jarige Reschke was sinds mei 2019 aan de slag bij de Königsblauen. Schalke heeft er een desastreuze reeks opzitten in de Bundesliga en is momenteel laatste met drie punten na acht duels. De laatste zege in de Bundesliga dateert van 17 januari.'We bedanken Michael voor zijn werk bij de club in moeilijke tijden', legde Jochen Schneider, de voorzitter van het technische hart van de club, uit op de clubwebsite. 'We verschilden echter van mening over de sportieve toekomst.' De club wilde niet bevestigen dat middenvelders Amine Harit en Nabil Bentaleb individueel trainden. Beide spelers zouden door coach Manuel Baum uit de groep gezet zijn.