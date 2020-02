Coach David Wagner krijgt met RB Leipzig in de Bundesliga en Bayern München in de beker unieke kansen om het team van Benito Raman aan nieuwe sportieve successen te helpen.

Money time voor de ambitieuze club uit Gelsenkirchen. Schalke 04 mag gerust worden bestempeld als de meest roerige vereniging uit de Bundesliga. Voor de eigen aanhang is het team echt hun religie. De resultaten van de Königsblauen drukken dan ook zwaar op de ingesteldheid van de lokale bevolking. Dat weet ook teammanager Jan-Pieter Martens maar al te goed sinds zijn aanstelling eind juni 2013. Bij een zege heerst er uitgelaten euforie, een nederlaag leidt tot bijzonder veel verbittering. Een kenmerk van het woelige en arme Ruhrgebied waar in totaal bijna 120 clubs zijn gevestigd.Schalke 04 gold jarenlang als de grootmacht in de Ruhrpott, zoals ook de derby tegen Borussia Dortmund wordt genoemd. Er staan maar liefst zeven titels stond op het palmares, waarvan de laatste echter al teruggaat naar 1958. En natuurlijk is er nog het succes uit 1997, toen onze voormalig bondscoach Marc Wilmots zorgde voor de winst in de UEFA Cup. Aartsrivaal Borussia Dortmund passeerde hen in 2012 sportief met hun achtste kampioenschap in de clubgeschiedenis.Na een seizoen waarin de Königsblauen amper vier punten boven de degradatiestreep eindigden, besloot de clubleiding vorige zomer om de sportieve sleutels in handen te geven van oud-speler David Wagner. De 48-jarige ex-aanvaller, tussen 1995 en 1997 lid van de A-kern en zo bevoorrecht getuige van de laatste Europese triomf, is naast een boezemvriend/trouwgetuige/oud-studiegenoot van Jürgen Klopp (Liverpool) vooral een coach die voor nieuwe impulsen kan zorgen. Nadat hij tussen 2015 en 2019 het Engelse Huddersfield Town onder zijn hoede had, werd aan hem met aandrang gevraagd om Schalke 04 terug te brengen naar de (sub)top van de Bundesliga.Aangezien hij de cultuur van de club, de reactie van de fans en mentaliteit van het Ruhrgebied kent, moest dat wel een goede match kunnen geven. 'David kan een ploeg waanzinnig sterk motiveren', weet Sascha Riether als coördinator tussen de contractspelers en de technische staf bij de Königsblauen. 'Die jongens geven zo echt alles, ook voor de coach.'Wagner is de zoon van een Duitse vader en een Thaise moeder, die tijdens haar zwangerschap zowaar met een Amerikaan huwde. 'Ze werd geboren in 1950 en was in het gebeuren van 1968 er vol bij', verklaarde de mini-Klopp ooit in een interview met het Duitse magazine 11 Freunde. 'Sex, drugs en rock'n'Roll gold toen als het levensmotto. En mijn mama was blijkbaar part of the game.'Die houding staat echter in schril contrast met de voetbaltrainer, die enorm veel waarde hecht aan discipline en betrouwbaarheid. Vraag maar aan Benito Raman (25), want het etiket van speelvogel kleeft niet meer zo stevig aan de Gentenaar nadat de explosieve vleugelspits (voor 6,5 miljoen euro) werd overgenomen van Fortuna Düsseldorf. Wagner wordt omschreven als een voetballeraar, een extreem positief persoon, die nooit jammert maar altijd naar oplossing zoekt samen met zijn profs.Wagner loodste Schalke 04 na 22 speeldagen al naar de zesde plaats met 36 punten, wat gelijkstaat met een ticket voor de Europa League. Maar de echte examens komen er deze week aan, te beginnen met een aantrekkelijk thuisduel tegen CL-overlever RB Leipzig. Een interessante affiche op zaterdag 22 februari vanaf 18.30 uur, want bij winst wordt de achterstand op het duo Dortmund-Gladbach (elk 42 punten) en Leverkusen (40 punten) kleiner. Dan kan en mag er zelfs gedroomd worden van eventueel een CL-voorrondestek. Maar even zeer in donkerblauw aangeduid is het bekerduel in de kwartfinales van de DFB-Pokal op dinsdag 3 maart, wanneer negentienvoudig winnaar Bayern München ongetwijfeld een zwaar avondje zal beleven in de Veltins-Arena met 62.271 uitzinnige toeschouwers.