De Duitse topscheidsrechter Felix Brych ontbreekt volgend jaar op het WK in Qatar. De 45-jarige Brych heeft besloten dat het voorbije EK zijn laatste groot toernooi is geweest.

De Duitser floot vijf wedstrijden op het EK, waaronder de achtste finale van de Rode Duivels tegen Portugal (1-0) en de halve finale tussen Italië en Spanje (1-1, Italië won na strafschoppen).

Na zijn optreden in het duel tussen België en Portugal in Sevilla was er in ons land veel kritiek op de Duitser. Hij zou veel te laks hebben gefloten. Onder meer zware overtredingen op Kevin De Bruyne en Thorgan Hazard werden slechts licht bestraft door Brych.

De Duitser staat nochtans bekend als een van de beste scheidsrechters ter wereld. Hij floot in 2014 de finale van de Europa League en drie jaar later de eindstrijd van de Champions League. 'Ik miste echter nog een succesvol internationaal toernooi', zei Brych vandaag tegen het Duitse magazine Kicker. 'Op het EK was ik wekenlang extreem gefocust. Nu voelt mijn carrière perfect.

'Ik denk dat ik deze prestatie en motivatie niet kan herhalen. Daarom heb ik besloten niet nog een toernooi te fluiten en mijn internationale carrière rond de jaarwisseling te beëindigen.'

Brych wil wel in de Bundesliga blijven fluiten.

