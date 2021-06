Op het huidige EK zijn tot dusver duidelijk minder overtredingen gefloten in vergelijking met het EK van 2016 in Frankrijk. In de groepsfase werden er 806 genoteerd. Vijf jaar geleden waren dat er nog 911. Dat meldde Roberto Rosetti (53), scheidsrechtersbaas bij de Europese Voetbalbond (UEFA), vrijdag.

'We hebben de scheidsrechters nochtans niet gevraagd minder fouten te fluiten', vertelde Rosetti. 'We willen een correcte bestraffing van overtredingen.' In de 36 groepswedstrijden deelden de scheidsrechters 98 gele kaarten uit. Ook dat is aanzienlijk minder dan op het vorige EK (129). In beide toernooien moesten in de groepsfase twee spelers met rood het veld verlaten.

Er werden echter twee keer zoveel strafschoppen toegekend. In Frankrijk waren dat er slechts zeven, nu veertien. Dat zou te maken hebben met de videoarbitrage. Vijf jaar geleden was er tijdens het vorige EK nog geen sprake van de VAR. 'Toen waren we pas begonnen met nadenken over videobewijs', aldus Rosetti.

Tot dusver corrigeerde de VAR twaalf keer de scheidsrechter: zeven keer meteen, vijf keer ging de ref naar de kant van het terrein om de beelden te bekijken. De helft van de correcties betrof een buitenspelsituatie. In de 36 wedstrijden werden 179 spelfases door de VAR gecheckt. Rosetti meldde nog dat 91,6 procent van de beslissingen op het veld correct was.

