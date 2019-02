Scheidsrechtersbaas UEFA zet VAR uit de wind na controverse Ajax-Real Madrid

'De beslissing van de VAR was correct en de goal is terecht afgekeurd', benadrukte Roberto Rosetti, hoofd van het scheidsrechtersdepartement van de Europese voetbalbond UEFA, vrijdag.

Ajax leek even voor rust tegen Real op voorsprong te klimmen. Na een kopbal van De Ligt op corner grabbelde Thibaut Courtois half naast de bal, waarna Tagliafico de Amsterdammers op 1-0 knikte. Maar, zo oordeelde de VAR, Tadic stond op het moment van scoren buitenspel en beïnvloedde met zijn aanwezigheid Courtois. Het doelpunt werd afgekeurd, en uiteindelijk won een uitgekookt Real met 1-2.

'De ref oordeelde dat de Ajax-speler (Tadic, nvdr.) buitenspel stond en interfereerde met de keeper', legt de Italiaanse ex-scheids op de UEFA-site uit. 'Hij hinderde de doelman, op het moment van de kopbal, om aan het spel deel te nemen. Deze fase was in lijn met het VAR-protocol en de goal is terecht afgekeurd.'

Het duurde opnieuw enkele ogenblikken tot de VAR met zijn beslissing kwam. 'Het belangrijkste is dat de arbiter de juiste beslissing nam', aldus Rosetti. 'Juistheid is belangrijker dan snelheid. Toch willen we zo efficiënt mogelijk zijn en zullen we hier in de toekomst verder aan werken. Maar we moesten in dit specifieke geval rekening houden met een erg complexe situatie, waar de VAR twee mogelijke buitenspelsituaties moest checken en moest nagaan of de speler het spel beïnvloedde.'