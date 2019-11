De Schot Colin Weir won 8 jaar geleden de loterij en kocht zich meteen in bij zijn favoriete club Partick Thistle. Nu is de overname afgerond en wordt het bestuur aan de supporters gegeven.

In 2011 won Colin Weir maar liefst 183 miljoen euro bij EuroMillions. De man stopte meteen met werken als cameraman en begon zijn fortuin uit te geven, onder meer aan zijn favoriete club Partick Thistle. Sinds deze week, 8 jaar later, heeft de inmiddels 71-jarige Weir 55% van de aandelen in handen en is hij min of meer de eigenaar van de club. Besturen zal hij echter niet doen, dat laat hij over aan fanclub Thistle For Ever.

Sterker nog, hij zal al zijn aandelen gratis aan de supportersclub geven in maart volgend jaar. De komende maanden moet de overgang dus in goede banen geleid worden met de juiste mensen op de juiste plaats. Naast de aandelen, kocht Weir ook enkele stukken grond rond het stadion van Partick Thistle die ook overgedragen worden aan de club. Zo kan de Schotse club haar stadion, Firhill Stadium, uitbreiden.

Echt heel veel geld heeft het Weir ook weer niet gekost. De overname van de club kostte in totaal 3 miljoen euro. 7 miljoen werd dan weer uitgegeven aan een nieuw oefencomplex. Daar ligt Weirs focus: betere talenten opleiden en de trainingen professionaliseren. Hij gaf de club namelijk geen geld om nieuwe spelers aan te kopen. Momenteel staan The Jags onderaan in de Schotse tweede klasse.

Maar geld maakt niet alles goed, natuurlijk. Zo ook niet voor Weir, die zijn huwelijk na 38 jaar op de klippen zag varen. Zijn vrouw Christine koos haar eigen weg met het grote geld.