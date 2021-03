Niemand is onfeilbaar, ook het nummer een van de wereld niet. Was het hybris? Was het wat minder kwaliteit? In elk geval: het was schrikken, want puntenverlies zijn de Rode Duivels in wedstrijden met inzet niet gewend.

Sinds Roberto Martínez aan het roer staat van de nationale ploeg, rijdt hij in kwalificaties nagenoeg een perfect parcours. Eén gelijkspel op weg naar het WK in Rusland, tien zeges op tien matchen op weg naar het EK komende zomer. Uitschuivers waren er alleen in de Nations League, tijdens de eerste editie in Zwitserland, bij de tweede editie in Engeland.Het was dan ook schrikken, gisteren iets over half elf. 'Maar' gelijkspelen bij Tsjechië. Zeker, de Duivels waren gehandicapt, maar dat was ook de thuisploeg, ook zij hebben voetballers in de Bundesliga. En het gelijkspel was niet eens onverdiend voor de thuisploeg. De match kabbelde een eind weg. Veel slordigheden en een paar spelers die onder de norm bleven.Een sterke opening van de tegenstand op verplaatsing en Belgen die de wet ondergaan, het gebeurde in eerdere uitwedstrijden ook al. Ooit hadden we het daar met Hans Vanaken over. De laatste jaren vaak toeschouwer vanaf de eerste lijn, op de bank. Vanaken constateerde dat ook, maar maakt zich dan nooit ongerust: 'Dan zeggen we tegen mekaar op de bank: straks komt er een scherpe counter en leggen we er eentje binnen.'Dat had in Praag ook kunnen lukken. De voorzet die Romelu Lukaku verstuurde, was bedoeld voor een koppende Timothy Castagne. Alleen zat Kevin De Bruyne er ook net tussen, onvoldoende. En het had bij de 1-1 ook nog eens kunnen lukken, opnieuw via De Bruyne. Zijn schot strandde op de paal.Maar was het verdiend geweest?Hybris, zei er eentje direct na de 1-1. Overmoed. Het kan, dat zoiets meespeelt. Alles went, ook de zekerheid dat ze er voorin wel eentje binnen leggen. De Bruyne en Lukaku deden het onder hun beidjes. Zij waren offensief op de afspraak, om de scheve situatie half recht te trekken. De rest niet. Wie een dominante Youri Tielemans heeft gezien, mag nu de vinger opsteken. Idem met zijn maatje Leander Dendoncker. Wie wie beïnvloedde, laten we in het midden. En we waren niet in Praag om te horen of Lukaku schreeuwend Youri bij de les hield zoals in andere matchen, maar allicht heeft hij in mindere momenten nog de ervaring van Axel Witsel nodig, tempobepaler bij uitstek als het slecht gaat, meer dan de onrust van Dendoncker in dat soort omstandigheden.Dat Dries Mertens vrij snel uitviel, scheelde ook. Als Eden Hazard er niet is om een bal bij te houden, en Mertens niet om een actie te maken, of in balverlies de tegenstand op te jagen, komt de tegenstand iets te veel in zijn comfortzone. De Bruyne nam de rol van aanjager op zich, maar werd daarin niet collectief gevolgd. Koppel daar problemen op de linkerflank aan vast, en je krijgt dit: een kabbelende nationale ploeg, die moet rekenen op flitsen van zijn twee sterren.Nacer Chadli heeft werk voor de boeg, anders haalt hij het EK niet. Dat is na deze mislukte test duidelijk. Als hij de komende maanden geen minuten haalt, baten polyvalentie en de trouw van Roberto Martínez niet. Yannick Carrasco en Thorgan Hazard gaan hem voor op links, Thomas Meunier en Castagne op rechts. Chadli, Thomas Foket, dat zijn toch de nummers drie op de huidige ranking.En wat toch ook scherper moet, is dat verdedigen - en daar rekenen we de meest defensieve pion op het middenveld ook bij. Dat vierkant centraal werd nu twee keer op korte tijd bij de tegengoals op communicatiefouten, positiespel en afwezigheid in het duel betrapt. Op het EK straks zal de tegenstand van hoger niveau zijn dan Krmencik, Soucek of Provod. Die continue stroom aan tegengoals was er ook al in de Nations League, waar de Denen twee keer scoorden, IJsland dat deed in beide matchen en Engeland twee keer kon scoren. Nu deden Wales én Tsjechië het ook. Wie Europees kampioen wil worden, heeft een ijzeren defensie. En dat hebben de Belgen duidelijk (nog) niet.Alles op de aanval dan maar?