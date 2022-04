De Engelse voetbalclub Burnley heeft hoofdtrainer Sean Dyche ontslagen na een dienstverband van bijna tien jaar. Burnley, ex-club van onder andere Steven Defour, strijdt tegen degradatie uit de Premier League. Volgens de clubleiding is een trainerswissel noodzakelijk om de kans op handhaving zo groot mogelijk te maken.

Dyche (50) werkte sinds oktober 2012 bij Burnley. Hij was de langstzittende manager in de Premier League. Onder leiding van Dyche promoveerde Burnley in 2014 naar de Engelse hoogste klasse maar een jaar later volgde degradatie. Burnley keerde in 2016 als kampioen in de Engelse tweede klasse weer terug in de Premier League en speelt sindsdien in de Engelse topcompetitie. In 2018 kwalificeerde de club zich als nummer 7 van de ranglijst voor het eerst in ruim 50 jaar voor Europees voetbal.

Dyche stond bij Burnley bekend als één van de laatste 'klassieke' Engelse trainers. Met zijn kenmerkende directe voetbal dat uitging van een sterke verdediging en snel countervoetbal maakte hij van Burnley, een ploeg afkomstig uit een klein stadje, een ploeg die kon meedraaien in de Premier League.

Dit jaar lukte dat dus niet meer, Burnley geraakt al heel het jaar niet uit de degradatiezone en met het einde in zicht lijkt de degradatie moeilijk te vermijnden. Na dat er al enkele weken geruchten circuleerde viel vandaag het doek, Sean Dyche wordt ontslagen. De club gaat zo snel mogelijk op zoek anar een vervanger.

