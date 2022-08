Vanuit het Duitse Wolfsburg volgt Sebastiaan Bornauw het Belgisch voetbal nog op de voet. En met reden, want zijn Anderlecht kent een nieuwe wind onder Felice Mazzu en bij Antwerp zit er een oude bekende van hem. 'Ik zie Van Bommel slagen bij Antwerp, als hij maar achter Anderlecht blijft', vertelt hij in onze Europese gids.

Antwerp trok in het tussenseizoen Mark van Bommel aan als nieuwe trainer. Waarom lukte het voor hem niet bij Wolfsburg en waarom zou hij het bij Antwerp wel kunnen maken?

Sebastiaan Bornauw: (lacht) 'Wat kan ik je vertellen over Mark van Bommel? Toen hij nog speler was, was hij eerlijk gezegd niet de populairste man bij het grote publiek. Maar het was een van zijn kwaliteiten om zich te laten haten door zijn tegenstanders. De nummers 10 met een fijne balbehandeling speelden alleszins niet graag tegen hem. In het begin toonden we in Wolfsburg YouTubefilmpjes van zijn hoogtepunten in onze Whatsappgroep. Je moet die eens bekijken, best grappig en er zitten enkele pareltjes tussen. Ook een paar stevig uitgevoerde tackles. Dat was heel amusant. Maar als trainer is het een heel goeie gast. (lacht) En het is een eerlijke trainer, die dicht bij zijn groep staat. De goeie mix tussen een Hollander en een Duitser eigenlijk. Iemand die goed voetbal wil brengen, maar ook van grinta houdt en erg gehecht is aan het atletische aspect, zonder bal.

Hoe verklaar je het dat hij zoveel kritiek gekregen heeft in Duitsland? En zo weinig krediet?

Bornauw: 'Ik vind dat moeilijk te begrijpen. Na vier wedstrijden stonden we aan de kop van het klassement met 12 op 12, de beste competitiestart van Wolfsburg in jaren. Natuurlijk waren de resultaten in de Champions League niet goed. Na zijn vertrek hebben we contact gehouden en nog wat gepraat. Ik zie hem slagen bij Antwerp, ik hoop het in elk geval voor hem. Tenminste als hij achter Anderlecht eindigt!' (lacht)

Van Anderlecht gesproken: was je verrast door het vertrek van Vincent Kompany, slechts drie jaar na zijn komst van de zomer van 2019?

Bornauw: 'Ja, ik was verrast door zijn vertrek, maar wat wil je, het is een beslissing van de club. Zulke dingen gebeuren. Ik weet zeker dat de mensen die de beslissing hebben genomen dat gedaan hebben in het belang van Anderlecht. Ik ken tenslotte ook de details niet. Het doet er uiteindelijk ook niet toe. Het enige jammerlijke is dat hij de beker niet gewonnen heeft, want hij had het verdiend om met een trofee te vertrekken. Ik denk dat hij een heel pertinente keuze gemaakt heeft door naar Burnley te gaan. Hij hoopt in zijn eerste seizoen te promoveren en nadien de Premier League te ontdekken met een groep die hij zelf heeft samengesteld. Dat is alles wat je hem kunt toewensen. Bij Anderlecht heeft hij de eerste stenen van het gebouw gelegd. Dat mag men niet vergeten als het Anderlecht van Felice Mazzu dit jaar een hoofdrol opeist. Mocht Mazzu komend seizoen de titel pakken, dan zal dat ook de verdienste van Vincent zijn.'

