In Sport/Voetbalmagazine maakt Sebastaan Bornauw (21), vorige zomer vertrokken bij Anderlecht, de balans op van zijn eerste seizoen in de Bundesliga.

'Ik droomde van een snelle aanpassing en dat is uitgekomen', doet de jonge Brusselaar zijn verhaal in Sport/Voetbalmagazine. 'Ik wil niet verwaand overkomen, maar ik dacht dat het moeilijker zou zijn. Nooit had ik mij kunnen inbeelden dat ik zo rap mijn plaats zou hebben in de Bundesliga.'

'Het is bevredigend om een rol van betekenis te kunnen spelen in een van de beste competities ter wereld, maar ik weet dat er er nog veel werk is. Sneller een situatie inschatten, de opbouw verzorgen, meer opkomen met de bal aan de voet. En nog efficiënter zijn voor doel - dat klinkt paradoxaal aangezien ik al veel gescoord heb - want soms mis ik een kans omdat ik te euforisch ben.'

De eerste weken waren nochtans niet de makkelijkste. Met nederlagen op Bayern München (4-0) en in eigen huis tegen Dortmund (0-4). Maar Bornauw panikeerde niet. 'Ik wist dat Köln een grote inspanning had gedaan om mij over te nemen van Anderlecht (6 miljoen euro, nvdr). Dat wil zeggen dat ze echt op je rekenen. Desondanks had ik mezelf twee maanden de tijd gegeven om een plek in het elftal af te dwingen.'

'Uiteindelijk duurde het twee weken voor ik in de ploeg stond. Tegen Dortmund deed ik het goed en ik ben er niet meer uitgegaan. Die match heeft mij gelanceerd. Ik had wat tijd nodig om te wennen aan de competitie. Dat kan ook niet anders.'

Indrukwekkend Bayern

Hij geraakte wel onder de indruk van het niveau in de Duitse competitie, erkent hij. Vooral in de toppers: 'In mijn eerste match tegen Dortmund stond ik tegenover Pablo Alcacer,die met doelgerichte balcontroles meteen liet voelen dat de standaard hier hoger ligt. Alles gaat hier veel sneller.'

'Twee maanden geleden speelden we thuis tegen Bayern (1-4, nvdr) en tijdens het eerste halfuur leek het alsof we niet op het veld stonden. Ze verstikten ons. Op dit niveau weten spelers altijd waar de ruimtes liggen, je zult nooit twee spelers zien die zich in dezelfde zone bevinden. Ik vind dat indrukwekkend.'

'Zelfs van Thomas Müller, die mij op tv nooit overdonderd had, kreeg ik een shock. In het echt is dat een machine. Hij voert de juiste looplijnen uit, duikt goed de ruimtes in, vraagt op het gepaste moment de bal. En wat te zeggen van Jadon Sancho en Robert Lewandowski... Die sloft al eens tien minuten rond, zakt af naar positie 6, geeft de indruk helemaal niet in de match te zitten en slaat dan toe op een halve kans. Zijn positiespel voor doel is ongelooflijk.'

Lees het volledige interview met Bornauw in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 15 april.

'Ik droomde van een snelle aanpassing en dat is uitgekomen', doet de jonge Brusselaar zijn verhaal in Sport/Voetbalmagazine. 'Ik wil niet verwaand overkomen, maar ik dacht dat het moeilijker zou zijn. Nooit had ik mij kunnen inbeelden dat ik zo rap mijn plaats zou hebben in de Bundesliga.''Het is bevredigend om een rol van betekenis te kunnen spelen in een van de beste competities ter wereld, maar ik weet dat er er nog veel werk is. Sneller een situatie inschatten, de opbouw verzorgen, meer opkomen met de bal aan de voet. En nog efficiënter zijn voor doel - dat klinkt paradoxaal aangezien ik al veel gescoord heb - want soms mis ik een kans omdat ik te euforisch ben.' De eerste weken waren nochtans niet de makkelijkste. Met nederlagen op Bayern München (4-0) en in eigen huis tegen Dortmund (0-4). Maar Bornauw panikeerde niet. 'Ik wist dat Köln een grote inspanning had gedaan om mij over te nemen van Anderlecht (6 miljoen euro, nvdr). Dat wil zeggen dat ze echt op je rekenen. Desondanks had ik mezelf twee maanden de tijd gegeven om een plek in het elftal af te dwingen.''Uiteindelijk duurde het twee weken voor ik in de ploeg stond. Tegen Dortmund deed ik het goed en ik ben er niet meer uitgegaan. Die match heeft mij gelanceerd. Ik had wat tijd nodig om te wennen aan de competitie. Dat kan ook niet anders.' Hij geraakte wel onder de indruk van het niveau in de Duitse competitie, erkent hij. Vooral in de toppers: 'In mijn eerste match tegen Dortmund stond ik tegenover Pablo Alcacer,die met doelgerichte balcontroles meteen liet voelen dat de standaard hier hoger ligt. Alles gaat hier veel sneller.' 'Twee maanden geleden speelden we thuis tegen Bayern (1-4, nvdr) en tijdens het eerste halfuur leek het alsof we niet op het veld stonden. Ze verstikten ons. Op dit niveau weten spelers altijd waar de ruimtes liggen, je zult nooit twee spelers zien die zich in dezelfde zone bevinden. Ik vind dat indrukwekkend.' 'Zelfs van Thomas Müller, die mij op tv nooit overdonderd had, kreeg ik een shock. In het echt is dat een machine. Hij voert de juiste looplijnen uit, duikt goed de ruimtes in, vraagt op het gepaste moment de bal. En wat te zeggen van Jadon Sancho en Robert Lewandowski... Die sloft al eens tien minuten rond, zakt af naar positie 6, geeft de indruk helemaal niet in de match te zitten en slaat dan toe op een halve kans. Zijn positiespel voor doel is ongelooflijk.'Lees het volledige interview met Bornauw in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 15 april.