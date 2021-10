Momenteel is de 27-jarige diepe spits, die de nationale ploeg van Ivoorkust verkoos boven die van Frankrijk, de ster bij Ajax, maar is hij ook klaar voor de absolute top?

Is hij nu een toptargetman of toch te beperkt voor de absolute top? Het blijft een discussie aan de tafels van verschillende sporttalkshows in Nederland. Eerder was het al vaak een onderwerp van discussie in de krantenkolommen. Voormalig international Pierre van Hooijdonk stoorde zich daar in Studio Voetbal, op de NOS, ongelofelijk aan: 'Qua statistieken kan Sébastien Haller prachtige cijfergegevens voorleggen', opperde de ex-aanvaller onlangs na de 9-0 tegen SC Cambuur, waarbij de 1,90 meter grote diepe spits amper één keer had gescoord. 'Wat moet een Ajaxspits nog meer doen dan doelpunten maken?'

...

Is hij nu een toptargetman of toch te beperkt voor de absolute top? Het blijft een discussie aan de tafels van verschillende sporttalkshows in Nederland. Eerder was het al vaak een onderwerp van discussie in de krantenkolommen. Voormalig international Pierre van Hooijdonk stoorde zich daar in Studio Voetbal, op de NOS, ongelofelijk aan: 'Qua statistieken kan Sébastien Haller prachtige cijfergegevens voorleggen', opperde de ex-aanvaller onlangs na de 9-0 tegen SC Cambuur, waarbij de 1,90 meter grote diepe spits amper één keer had gescoord. 'Wat moet een Ajaxspits nog meer doen dan doelpunten maken?' De teneur was dat Haller zeker bruikbaar is voor Ajax, maar kwalitatief te weinig voorstelt in de poulefase van de Champions League. Die laatste bewering, uitgesproken voor de aanvang van dat toernooi, werd echter meteen gelogenstraft door Haller, die vier keer raak trof in de verrassende 1-5-zege bij Sporting CP en een doelpunt maakte in de 2-0-zege tegen Besiktas in de Johan Cruijff Arena. Meer dan met zijn technische bagage maakte de zesvoudige Ivoriaanse international, die in juli 2015 na een succesvolle huur van zes maanden definitief door FC Utrecht werd overgenomen van Auxerre, indruk met zijn opportunisme voor doel. Onder de hoede van Erik ten Hag geraakte hij in de Domstad aan 45 goals in 90 duels, bij Eintracht Frankfurt (dat in juli 2017 voor hem 12 miljoen euro betaalde) scoorde Haller gemiddeld één keer per drie matchen. Dat leverde hem een lucratieve transfer op naar de Premier League. West Ham betaalde 50 miljoen euro in juli 2019. Alleen lukte het niet echt bij de Londenaars: hij had gemiddeld 321 minuten nodig voor een doelpunt, het meeste ooit in zijn profloopbaan. Een miskoop, zo oordeelden de fans en later ook de beleidsmakers. Gelukkig zorgde Ajax (en Ten Hag) voor de noodzakelijke reddingsboei. De succestrainer van de Amsterdammers beschouwde hem als de missing link voor zijn voetbal gebaseerd op hoog flankenspel. Maar een clubrecordbedrag (22,5 miljoen euro) bleek nodig om in januari dit jaar een nieuwe transfer te forceren. Met 22 goals in 32 duels - tot voor het treffen afgelopen weekend tegen FC Utrecht - betaalde de zoon van een Ivoriaanse moeder en Franse vader met Duitse roots zijn prijs al behoorlijk terug. Bij de Nederlandse kampioen scoort hij gemiddeld om de 125 minuten, nergens had Haller daar zo weinig tijd voor nodig. De reus doet dus eigenlijk precies waarvoor hij in huis werd gehaald. 'Nederland moet leren respect te hebben', verklaarde de targetman zelf recent voor de tv-camera's op de vraag waarom analisten aan zijn kwaliteiten blijven twijfelen. 'Kritiek hoort erbij, maar verslaggevers moeten objectief blijven.' Daarmee alludeerde Haller vermoedelijk op de oneerlijke vergelijking met voormalige toppers als Marco van Basten, Patrick Kluivert of Luis Suárez. Ook in Frankrijk (her)ontdekken ze nu de op kansen loerende Haller, die vorig seizoen door een administratieve fout bij Ajax niet was ingeschreven voor de Europa League. Zijn potentieel werd al op vrij jonge leeftijd ontdekt door de scouts van de Franse voetbalbond, de FFF, want hij was jeugdinternational van de U16 tot de U21. Zijn laatste selectie dateert van 2016. ' Seb was echt een heel goede afwerker, maar wel eentje die tijd nodig had om zich het hoge niveau eigen te maken', verklaarde Ludovic Batelli, oud-bondscoach van de U20, recent nog in L'Equipe. 'Dat hij niet meteen bij de topteams zat, remde dat proces af.' Dat vindt ook Pierre Mankowski, die Haller begeleidde bij de U21: 'Gelukkig was Sébastien altijd een harde werker. Daardoor mogen we hem vandaag wel bestempelen als een zeer complete diepe spits.'