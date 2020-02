Na 23 speeldagen staat Getafe verrassend op de derde plaats in La Liga. Met een verplaatsing naar Camp Nou en een Europa Leaguewedstrijd tegen Ajax staat de ploeg van José Bordalás voor een loodzware week.

De meeste gele kaarten (75), het grootste aantal overtredingen (428) en gemiddeld 41 procent balbezit. Het zouden statistieken van een degradatiekandidaat kunnen zijn en toch staat Getafe op een knappe derde plaats in La Liga. Met hun erg fysieke stijl leggen de Madrilenen ploegen als Real Sociedad en Sevilla het vuur aan de schenen in de strijd om een Champions League-ticketJose Bardalás, de architect van de ervaren ploeg (gemiddeld 27,5 jaar), kwam in september 2016 aan het roer te staan bij Getafe. De ploeg stond toen op een degradatieplaats in tweede klasse. De Spanjaard weet Getafe uiteindelijk nog naar een derde plek te loodsen en promoveert na play-offs naar de eliteklasse. Bordalás eindigt in zijn eerste seizoen op het hoogste niveau achtste en het jaar daarna zelfs vijfde, de beste notering ooit voor de club uit het zuiden van Madrid. De Spaanse krant Marca verkoos de ex-amateurvoetballer zelfs tot Trainer van het Jaar en Los Azulones mochten ook nog eens naar de Europa League. Daarin treffen ze volgende week Ajax in de zestiende finales. Voor Getafe is het pas de derde passage in Europa. In 2007-2008, toen de Europa League nog UEFA Cup heette, stootten de Spanjaarden door in een poule met RSC Anderlecht en Tottenham Hotspur. De ploeg van Michael Laudrup strandde uiteindelijk in de kwartfinales tegen Bayern München. Het werd 4-4 over twee wedstrijden, maar de Duitsers wonnen op basis van uitdoelpunten. Hun sterke campagne leverde de Madrilenen de bijnaam EuroGeta op.Goed bij schotDe verdediging van Bordalás, met daarin ex-STVV'er Djené, slikte dit seizoen nog maar twintig goals. Zelf scoorde Getafe al 35 keer met dank aan spitsen Angel Rodríguez (9), Jaime Mata (8) en Jorge Molina (5). Die laatste is al 37 jaar en debuteerde pas in 2011 met Real Betis op het hoogste niveau. Daarvoor maakte Molina furore in de lagere reeksen bij clubs als Benidorm CD en CF Gandia. In 2016 belandde hij in Madrid en met 52 doelpunten werd hij op enkele seizoenen tijd de tweede beste schutter aller tijden.Ook Angel Rodríguez heeft zijn verhaal. De spits werd opgeleid bij CD Tenerife en voetbalde daarna voor Real Madrid Castilla, SD Eibar en een rist andere Spaanse ploegen. Geen enkele club betaalde echter ooit een transfersom voor de aanvaller en steeds werd hij verhuurd of overgenomen nadat zijn contract was afgelopen. Ook bij Getafe is de intussen 32-jarige Rodríguez geen eerste keuze. Hij mocht dit seizoen in slechts vier wedstrijden in de basis starten maar toch is hij momenteel clubtopschutter. Bovendien werd hij zelfs door de langdurige blessure van Ousmane Dembélé nadrukkelijk als vervanger van de Fransman genoemd bij FC Barcelona.VechtvoetbalDe derde aanvaller, Jaime Mata, is dan weer de speler die dit seizoen het hoogste aantal overtredingen maakte in Spanje (62). Geen toeval, de filosofie van José Bordalás is gestoeld op een stevige portie vecht- en werklust. De coach is in Spanje bekend voor zijn oefensessies die soms wel drie uur duren, maar vooral voor de agressieve manier waarop zijn ploeg speelt. Iets waarvoor hij in het verleden al geregeld kritiek kreeg.Onder meer huidig Barcelona-coach Quique Setién, een Cruijffadept, hekelde de speelstijl van Bordalás' ploegen in het verleden. Toen Setién aan de slag was bij tweedeklasser Lugo zei hij dat hij hoopte dat Alcorcón, de toenmalige ploeg van Bordalás, niet zou promoveren en ook toen ze elkaar met Betis en Getafe in eerste klasse troffen, kwam het tot een woordelijke botsing. Bij de laatste ontmoeting weigerden de twee elkaar zelfs de hand te schudden. Het belooft gezellig te worden in Camp Nou zaterdag.Bordalás zelf, die werd opgevoed tussen tien broers en zussen, lijkt zich niet te veel aan te trekken van de kritiek. 'Toen ik klein was, moest ik meloenen gaan rapen om een fiets te kunnen kopen. Als het moeilijk gaat, leer je dat je alles kunt bereiken door hard te werken', zei hij in Marca. Dat is ook wat de spelers van Getafe de komende weken zullen doen, met één duidelijk doel: kwalificatie voor de Champions League.