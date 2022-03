Portugal en Polen hebben zich dinsdag voor het WK voetbal in Qatar geplaatst. In de play-off-finales van de Europese kwalificatiezone won Portugal met 2-0 van Noord-Macedonië en Polen met dezelfde score van Zweden. Ook Senegal heeft zich dinsdag voor het WK in Qatar geplaatst. In een heruitgave van de finale van de Africa Cup had de Afrikaanse kampioen opnieuw strafschoppen (3-1) nodig tegen Egypte.

Portugal dankt de kwalificatie aan doelpunten van Bruno Fernandes (32e en 65e). Bij Polen stonden Robert Lewandowski (50e pen) en Piotr Zielinski (73e) aan het kanon. Het WK vindt van 21 november tot 18 december in Qatar plaats.

Senegal won in het nieuwe Abdoulaye-Wade stadion in Diamniadio met 1-0, dankzij een vroeg doelpunt van Boulaye Dia (3e), maar had de heenwedstrijd in Egypte met 1-0 verloren.

In de strafschoppenreeks waren de Senegalezen iets efficiënter: na twee missers van Kalidou Koulibaly en Saliou Ciss, scoorden ze de volgende drie, waarbij Sadio Mané de laatste elfmeter voor zijn rekening nam. In het andere kamp miste zijn Liverpool-teamgenoot Mohammed Salah.

Ghana

Ghana, met Club Brugge-verdediger Denis Odoi 90 minuten tussen de lijnen, heeft zich dinsdag voor het WK in Qatar geplaatst. Het speelde 1-1 gelijk in Nigeria, terwijl de heenwedstrijd op 0-0 geëindigd was. Het doelpunt op verplaatsing gaf de doorslag.

Terwijl ze naar voren drukten, werden de Nigerianen verrast door een goed geplaatst schot van Thomas Partey (11e). William Troost-Ekong (22e) scoorde vanop de stip de gelijkmaker, na een overtreding van Odoi op Ademola Lookman. In de tweede helft kreeg Nigeria nog kansen, maar het schot van Joe Aribo (52e) en de kopbal van ex-Bruggeclub Emmanuel Dennis (55.) brachten de Ghanese doelman niet in de problemen.

Kameroen - Algerije

Kameroen heeft zich dinsdag als vijfde en laatste Afrikaanse land voor het WK in Qatar geplaatst. Het won in Algerije met 1-2 na verlengingen en haalde zo de 0-1 nederlaag uit de heenwedstrijd op. Kameroen gaat door omdat het meer uitdoelpunten scoorde.

Na 90 minuten was het dankzij een doelpunt van Eric Maxim Choupo-Moting (22e) 0-1. Dat was vorige week ook de eindstand in Kameroen, zodat verlengingen volgden. Daarin leek Ahmed Touba in de 118e minuut het pleit in het voordeel van Algerije te beslechten, maar de Kameroeners toonden zich echte "Ontembare Leeuwen". In de vierde minuut van de blessuretijd trapte Lyon-spits Karl Toko Ekambi, op assist van Michael Ngadeu (AA Gent) zijn land alsnog naar Qatar. Naast Ngadeu, die de 120 minuten vol maakte, werkte ook Samuel Oum Gouet (KV Mechelen), die in de 102e minuut vervangen werd, mee aan het Kameroense succes. Na de heenwedstrijden van de laatste ronde in de Afrikaanse kwalificatiezone leek de kans groot dat vier Noord-Afrikaanse landen zich zouden plaatsen voor de eindronde in Qatar (21 november-18 december), maar het werden er maar twee. Marokko schakelde Congo uit en Tunesië hield Mali van het WK.

VAE

De Verenigde Arabische Emiraten versloegen dinsdag in Dubai Zuid-Korea met 1-0 en voegen zich zo bij Australië in een Aziatische voorronde van het WK. De winnaar speelt een beslissende play-off tegen het als vijfde geplaatste team uit Zuid-Amerika voor een WK-ticket.

Door de overwinning gingen de Emiraten, die een overwinning nodig hadden om de derde plaats in Groep A veilig te stellen, voorbij Irak, dat ook voor kwalificatie speelde maar in Syrië niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel. Vleugelspeler Harib Al-Maazmi scoorde het beslissende doelpunt (54e) tegen Zuid-Korea, dat zich samen met Iran in deze groep al heeft gekwalificeerd voor het WK in Qatar. Eerder versloeg Iran Libanon met 2-0 om bovenaan te eindigen.

De winnaar van de wedstrijd VAE-Australië zal het in een intercontinentale play-off opnemen tegen een Zuid-Amerikaans team, waarvan de winnaar doorgaat naar het eindtoernooi. Japan en Saoedi-Arabië hadden hun kwalificatie voor de Wereldbeker in groep B, voor Australië, veilig gesteld.

