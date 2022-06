Michel Platini 'was zijn miljoen Zwitserse frank per jaar waard'. Dat heeft voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter donderdag verklaard bij zijn verhoor in het proces tegen hem en Platini. Blatter begrijpt naar eigen zeggen niet waarom hij in het Zwitserse Bellinzona voor de rechtbank moet verschijnen vanwege fraude.

Woensdag werd het verhoor van de 86-jarige Blatter uitgesteld vanwege gezondheidsklachten. Een dag later liet de Zwitser weten dat het 'veel beter' met hem gaat.

Blatter herhaalde dat hij een mondeling akkoord had met Platini om hem een vergoeding te betalen als raadgever toen de Zwitser in 1998 mikte op het voorzitterschap van de FIFA. 'Toen ik tot voorzitter van de FIFA werd verkozen, was de balans bij ons niet goed', deed Blatter zijn verhaal. 'Maar ik zei tegen mezelf dat een man die in het voetbal had gezeten ons, de FIFA en mezelf, kon helpen. Michel Platini zei me: 'Ik ben een miljoen waard.' Ik vertelde hem: 'Wel, dan zal je bij mij zijn voor een miljoen.''

Later op de dag zal ook medeverdachte, voormalig UEFA-voorzitter Michel Platini, een getuigenis moeten afleggen. De twee oud-bestuurders staan terecht voor een verdachte transactie uit 2011. Platini ontving een betaling van omgerekend 1,8 miljoen euro van de Wereldvoetbalbond, bijna negen jaar na zijn werk als adviseur tussen 1998 en 2002. Volgens Blatter had de Fransman recht op dat bedrag vanwege verschillende werkzaamheden die hij zou hebben verricht. 'Dat was een salaris dat we hem nog verschuldigd waren', aldus Blatter donderdag. Zwitserse aanklagers trekken dat in twijfel. De FIFA wil dat Platini het geld teruggeeft. De Wereldvoetbalbond schorste Blatter in 2015 vanwege de dubieuze betaling aan Platini, die zelf in 2016 aftrad als voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA.

'Ik begrijp niet waarom we hier bijeen zijn in een strafzitting, voor een administratieve procedure binnen een vereniging', zei een verontwaardigde Blatter. Hij herhaalde dat hij al 'een bestraffing van zeven jaar' achter de rug heeft, 'een eeuwigheid'.

Blatter en Platini riskeren tot vijf jaar cel voor fraude, oneerlijk bestuur, misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte. Het proces loopt tot 22 juni. Omstreeks 8 juli wordt een uitspraak verwach

