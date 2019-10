De 24-jarige rechtsbuiten van Bayern München scoorde vier keer in de 2-7-overwinning op Tottenham.

Niet Robert Lewandowski, met zijn derde topschutterstitel in vier jaar tijd, of Joshua Kimmich werd eind vorig seizoen bij de Beierse grootmacht verkozen tot speler van het seizoen. Die eer was weggelegd voor Serge Gnabry, die profiteerde van de blessures bij Arjen Robben en Franck Ribéry. Gnabry en Kingsley Coman namen zo de flanken voor hun rekening.

Pas in november 2018 mocht de ex-speler van Arsenal (2012-2015) drie keer op rij aan de aftrap verschijnen van Niko Kovac, maar hij imponeerde vooral in de terugronde van de Bundesliga. Gnabry, die zijn goals viert zoals NBA-ster James Harden, profiteerde van de 4-2-3-1-veldbezetting en scoorde zevenmaal. Met hem als basisspeler haalde Bayern 2,6 punten per duel en maakte het gemiddeld 2,8 doelpunten.

'Hij werd heel regelmatig in zijn prestaties en heeft het duidelijk naar zijn zin. Een aangename verrassing', oordeelde voorzitter Uli Hoeness over de veganist.

Onvoorspelbaar

Een speciaal karakter, zo wordt Gnabry genoemd, maar een prof met een breed gamma aan sportieve kwaliteiten. Hij kan diep gaan en voorzetten op Lewandowski, naar binnen trekken voor de combinatie, maar evengoed zelf een actie opzetten en afwerken.

Dat maakt hem ook zo onvoorspelbaar voor verdedigers. 'Snelle spelers die kunnen dribbelen én scoren, dat telt op de vleugels', verklaarde Karl-Heinz Rummenigge in de Tageszeitung. 'Serge werd hier volwassen.'

Ook de bondscoach weet ondertussen maar al te goed dat hij met Gnabry over een goudhaantje beschikt bij de Mannschaft. Nadat hij op 11 november 2016 debuteerde bij San Marino (0-8) zit de Bayernspeler ondertussen aan 9 goals in amper 10 interlands. 'Zijn statistieken zijn uitstekend', beweert Joachim Löw. 'Serge is iemand naar wie je de bal kunt spelen wanneer je als team onder druk staat. Hij kan op verschillende posities worden ingezet, centraal of aan de zijkanten. Gnabry reageert opportunistisch, beschikt over een uitstekende techniek en is bijzonder veelzijdig.'