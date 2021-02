Sergej Serebrennikov heeft een voetbalverleden bij zowel Dinamo Kiev als Club Brugge. Vandaag is hij nog steeds in België actief als spelersmakelaar. Bij Sport/Voetbalmagazine blikt hij vooruit op de clash tussen zijn ex-ploegen.

Wat kan Club Brugge verwachten van Dinamo Kiev?

Sergej Serebrennikov: 'Ze speelden in 2019 al eens tegen elkaar, dus ze hebben wel een idee van de ploeg. Mircea Lucescu is sinds dit seizoen de nieuwe trainer. Hij is een zeer ervaren en goede coach. Het afgelopen halfjaar heeft hij het team veel bijgebracht. Je ziet zijn impact wel.'

'Ze leiden in de competitie, haalden de Champions League en spelen nu tegen Club Brugge. Volgens mij is dat de hand van de coach. Er zit nu veel meer organisatie in het spel van Kiev en ze spelen vooral echt als een ploeg. Er is nog een lange weg te gaan tot ze echt attractief voetbal spelen, maar ze tonen geregeld dat het kan en de goede resultaten zijn er.'

'Natuurlijk is Club ook sterker geworden, maar ik denk niet dat het gemakkelijk zal zijn.'

Je zei dat het een jonge ploeg is. Hoe komt dat, want Kiev spendeerde vroeger veel geld?

Serebrennikov: 'Na de crisis in Oekraïne in 2014 hadden veel teams geldproblemen, zelfs de grote clubs zoals Sjachtar Donetsk, Dinamo Kiev of Zorja Loehansk. Ze hebben geen redenen meer om veel geld uit te geven. De budgetten zijn verlaagd, maar het is ook een goede kans voor jonge spelers om zichzelf te tonen. Bij Kiev is er een aantal talenten dat speelminuten kreeg en die kans greep. Dan denk ik bijvoorbeeld aan Viktor Tsihankov of Mykola Sjaparenko.'

Wat veranderde er na 2014?

Serebrennikov: 'Eigenlijk beïnvloedde de crisis het volledige leven in Oekraïne. Veel voetbalteams gingen ook failliet. Metaloerh Donetsk, Metalist Charkov, Dnjepr Dnjepropetrovsk... ze hadden geen geld meer. De clubs waren afhankelijk van een welvarend persoon en door de slechte economische situatie trokken sommige geldschieters zich terug uit het voetbal. Ze focusten op hun eigen bedrijf en probeerden hun geld te redden.'

'Over het algemeen daalden de lonen en de buitenlandse spelers vertrokken, dus daalde het niveau ook. Dat bood wel kansen voor jonge spelers - er is veel talent - dus langs de andere kant is het ook goed voor de nationale ploeg.'

Dinamo Kiev speelde vorig weekend zijn eerste competitiewedstrijd sinds december.

Serebrennikov: 'Ze zijn in de Emiraten en in Turkije vriendschappelijke matchen gaan spelen, maar ze zaten lang zonder officiële wedstrijden. Je kan zo veel trainen en sparren als je wilt, maar dat valt niet te vergelijken met een competitieve wedstrijd. Club Brugge heeft daarin een voordeel - ze zitten in een ritme dankzij de vele wedstrijden - maar het zal niet simpel zijn. In Oekraïne kan Dinamo eens een minder resultaat compenseren, maar hier zijn er maar twee wedstrijden. Als je een wedstrijd niet op de afspraak bent, vlieg je uit Europa. Lucescu begrijpt dat, hij is een strateeg. Het is ook een jonge ploeg die volwassener is geworden onder zijn hoede.'

Het zal ook erg koud zijn.

Serebrennikov: 'Dat is dan het voordeel voor Kiev, ze zijn dat gewend (lacht). Normaal gezien zal het ook zonder publiek zijn omdat de UEFA dat verbiedt, maar binnenkort zijn er interlandwedstrijden en de Oekraïense voetbalbond zal proberen om supporters toe te laten in het stadion.'

