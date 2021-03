Manchester City liet gisteren weten dat na dit seizoen de wegen met Sergio Agüero scheiden. Hoog tijd om enkele weetjes op te lijsten over de Argentijnse goalgetter, die 10 jaar voor de club van Kevin De Bruyne uitkwam.

1. Liverpoolfan

Sergio Agüero had de Engelse clubs voor het uitkiezen toen hij in 2011 liet weten dat hij zou vetrekken bij Atlético Madrid. Manchester City troefde toen alle andere clubs af, maar daarvoor lag zijn hart toch bij een andere Engelse ploeg: Liverpool. Hij vertelde zelf al in een interview in 2006 dat hij levenslange supporter is van de Reds. Best een gevoelig weetje, gezien de rivaliteit tussen de twee ploegen.

Agüero's droom om ooit voor Liverpool te spelen kwam ooit zelfs bijna uit. Nog voor hij naar Spanje trok, was er al sprake van interesse van Liverpool. Die deal ging niet door, waarna Agüero voor Atlético Madrid koos.

2. Nummer 16 voor de fans

In 2011 verhuisde de Argentijnse spits naar Manchester City en kreeg daar het nummer zestien. Zijn favoriete nummer tien was toen bezet door Edin Dzeko. Maar in 2015 vertrok de Bosniër naar AS Roma en greep Agüero zijn kans: hij nam zijn nummer over. En daar hoorde ook een toegift naar de fans bij: elk truitje met nummer zestien die de fans opstuurden naar de club, zou hij handtekenen.

Nummer tien is zijn favoriete nummer omdat het verwijst naar zijn grote idool en landgenoot, Diego Maradonna.

Sergio Agüero droeg in het begin van zijn periode bij Manchester City het nummer 16 © GETTY

3. No pressure, kid

Dat Maradonna meer dan alleen zijn idool ging worden, zou hij als kind niet geloofd hebben. In 2009 trouwde hij echter met Gianinna Maradonna, de jongste dochter van Diego. Samen kregen ze een zoontje: Benjamin Agüero Maradonna. Agüero als vader, Maradonna als grootvader en als peter... Lionel Messi. No pressure, kid.

4. 93'20"

Minuut 93, seconde 20. Exact op dat moment op 13 mei 2012 scoorde de Argentijnse spits de meest memorabele goal ooit. In de laatste seconden van de wedstrijd scoort hij de 3-2 tegen QPR, waardoor Manchester City na 44 jaar nog eens kampioen werd. De assist kwam van Mario Balotelli, zijn enige in de Premier League, maar wel een belangrijke.

De commentaar van Martin Tyler, maakt van die legendarische middag in het Etihad stadion een onvergetelijk moment.

5. Ster op Twitch

Toen het coronavirus ook in Engeland de kop kwam opsteken en de Premier League voor drie maanden stil kwam te liggen, ging Agüero op zoek naar een nieuwe hobby. Dat werd streamen. Op de streamingwebsite Twitch maakte hij een account aan waar mensen konden kijken terwijl hij games zoals FIFA en Among Us speelt. Hij is vooral populair in de Spaanstalige community. Op de ranglijst van accounts met de meeste volgers staat Agüero op plaats 40.

6. Minutes per goal

Van alle voetballers die meer dan 100 keer het net vonden in de Premier League, heeft Sergio Agüero het hoogste minuten per doelpunt ratio. Om de 108 minuten laat hij de netten trillen. In dat klassement laat hij klinkende namen achter zich zoals Thierry Henry, Harry Kane, Robin Van Persie en Alan Shearer.

7. Regen en zonneschijn

Dat Agüero van Argentinië komt, wilt niet zeggen dat hij een tropisch type is. In een interview in 2014 vertelde hij dat hij warm weer niet graag heeft: 'Ik houd van de regen in Manchester. Het geluid van de regen die op de ramen of op het dak valt, wiegt mij in slaap.' De volgende bestemming van de goalgetter is nog niet bekend, maar een topclub in een land met slecht weer heeft misschien al een streepje voor.

