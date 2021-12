FC Barcelona-aanvaller Sergio Agüero moet wegens hartproblemen afscheid nemen van het profvoetbal. Dat heeft de 33-jarige Argentijn, zichtbaar zwaar geëmotioneerd, woensdag op een persmoment in Camp Nou meegedeeld.

Agüero kreeg eind oktober in het duel met Alavés te maken met pijn op de borst en ademhalingsproblemen. Hij werd kort voor rust gewisseld en in een ziekenhuis opgenomen voor een hartonderzoek. Barcelona meldde daarna dat de Argentijn een behandeltraject van drie maanden in zou gaan. Maar nu blijkt dat de spits noodgedwongen zijn loopbaan moet stopzetten.

'Deze persconferentie is bijeengeroepen om aan te kondigen dat ik heb besloten te stoppen met profvoetbal', zei 'Kun' in Camp Nou met trillende stem. 'De medische staf heeft me verteld dat de beste beslissing die ik kan nemen is om te stoppen met voetballen. Het is heel moeilijk voor mij, maar ik heb er vrede mee. Het is mooi geweest, ik wil wat mijn gezondheid betreft geen onnodige risico's nemen.'

De Argentijn kwam afgelopen zomer transfervrij over van Manchester City. Agüero is met 260 doelpunten topschutter aller tijden bij de Citizens. Eerder trad de aanvaller aan voor Independiente en Atlético Madrid. Voor Barcelona speelde hij door blessureleed slechts vijf wedstrijden, waarin hij één keer scoorde. Agüero maakte 41 doelpunten in 101 interlands voor Argentinië.

