In de selectie van Luis Enrique is de 33-jarige middenvelder de laatste der Mohikanen van de ploeg die in 2010 wereldkampioen werd. 'Zoals Busquets is er maar één.'

'Als ik terug speler zou kunnen worden, zou ik op Busquets willen lijken', zei Vicente Del Bosque ooit. De oud-bondscoach is een onvoorwaardelijke fan van de Catalaanse middenvelder, die 21 was toen hij met Spanje wereldkampioen werd in 2010 in Zuid-Afrika.

'Als ik terug speler zou kunnen worden, zou ik op Busquets willen lijken', zei Vicente Del Bosque ooit. De oud-bondscoach is een onvoorwaardelijke fan van de Catalaanse middenvelder, die 21 was toen hij met Spanje wereldkampioen werd in 2010 in Zuid-Afrika.Waar Luis Aragonés op het EK 2008 nog een beroep deed op Marcos Senna als stofzuiger voor de verdediging, koos Del Bosque resoluut voor de jonge Busquets. Die voegde meteen een nieuwe dimensie toe aan 'het nummer 5'. Riquelme, de Argentijnse artiest die in 2002/03 bij FC Barcelona speelde, verwoordde het onlangs als volgt: 'Sinds hij ten tonele verscheen, zijn we beginnen zeggen dat de vijf ook een goeie pass moet hebben en dat de oorzaak van het slechte spel van een ploeg vaak ligt bij de passingkwaliteiten van de vijf... En dan vergeten we nog dat hij moet kunnen scoren, dat hij moet weten wanneer terug te zakken tussen de twee centrale centrale verdedigers, dat hij de plaats van de back moet innemen als die naar voren trekt... Eigenlijk moet hij alles kunnen. Zoals Busquets is er dan ook maar één.'Toen Sergio Busquets in 2008 zijn debuut maakte bij het FC Barcelona van Pep Guardiola, had ook ene Johan Cruijff meteen in de gaten om welk kaliber speler het ging. 'Technisch is hij beter dan Yaya Touré en Seydou Keita. Qua positiespel lijkt hij wel een veteraan. Met en zonder bal. Met bal doet hij het moeilijke gemakkelijk lijken: hij komt eruit met een of twee toetsen. Zonder de bal beheerst hij de kunst om op de juiste plaats te staan om het leer te recupereren. En dat terwijl hij nog jong en onervaren is.'Bij FC Barcelona wordt nog altijd naar de ideale opvolger voor Busquets gezocht. Frenkie de Jong, Miralem Pjanic, Paulinho, Arturo Vidal... Het zijn maar een paar van de aangeworven spelers die hun tanden stukbeten op de ancien. Busquets contract loopt nog tot juni 2023. Met 679 wedstrijden op de teller in het eerste elftal van Barça is hij recent Andrés Iniesta voorbijgestoken (674). Alleen Lionel Messi (776) en Xavi (767) doen nog beter.Maar daar ligt 'Busi' niet wakker van. Hij heeft ook al langer dan vandaag vrede genomen met een rol in de schaduw. 'De mensen willen highlights en spektakel', zei de kapitein van de blaugrana onlangs op Barça TV. 'Mijn positie is moeilijk, ik doe het vuile, maar heel belangrijke werk. De supporters kijken niet naar de bewegingen zonder bal, maar de trainers en de ploegmaats wel. Ik hou ervan om niet opgemerkt te worden.' Ook bij de Spaanse nationale ploeg houdt Luis Enrique vast aan Sergio Busquets als patron op het middenveld. Er wordt weleens gezegd dat de speelstijl van La Roja Busquets ligt omdat het team heel compact speelt wanneer het hoog druk zet waardoor hij geen grote verplaatsingen moet doen.Hoe dan ook, straks tegen Portugal kan de middenvelder aan zijn 134ste wedstrijd voor de nationale ploeg beginnen. Daarmee zou hij over Xavi (133) springen en komt hij in de top drie van meest gebruikte spelers voor Spanje. Sergio Ramos (180) en Iker Casillas (167) blijven wellicht buiten bereik.Want in tegenstelling tot bij FC Barcelona voelt hij bij Spanje wel de hete adem van iemand in zijn nek: die van Rodri, die Busquets zelf ook omschrijft als zijn gedoodverfde opvolger. Eerst wilde de Barçamiddenvelder stoppen bij de nationale ploeg na het EK 2020, maar doordat dat toernooi een jaar werd uitgesteld, kwam het WK 2022 ook in het vizier. Busquets hoopt in Qatar zijn internationale carrière af te sluiten. Wanneer zijn contact bij Barça dan afloopt in juni 2023, is het zijn bedoeling om te gaan uitbollen in de MLS, wellicht bij LA Galaxy of Inter Miami.