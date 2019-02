Sergio Conceição, The New Special One van FC Porto?

In zijn actieve spelerscarrière profileerde Sergio Conceição zich als technisch begaafd woelwater. Die specifieke kenmerken maakten van de Portugees dan ook een publiekslieveling op Sclessin. Tussen 2004 en 2007 kleurde hij onze competitie. Onvergetelijk blijft zijn aankomst op het gala van de Gouden Schoen in 2005 waarbij de aanvallende middenvelder na een helikoptervlucht net op tijd de zaal binnenstapte om de hoofdprijs in ontvangst te nemen. Later mocht hij bij Standard in 2011, als assistent van D'Onofrio, ook zijn eerste stappen zetten in z'n trainerscarrière.

...