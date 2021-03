De kapitein van Real Madrid gaf een opgemerkt interview aan het Spaanse internetfenomeen Ibai Llanos. De meest frappante passages.

Ibai Llanos is een onbekende in België, maar in Spanje is hij big. De 25-jarige Bask begon zijn carrière als commentator bij esportswedstrijden, maar intussen is hij uitgegroeid tot een streaming- en internetfenomeen.

Voor zijn donderdagavondshow 'Charlando tranquilamente' (vrij vertaald: een rustige babbel) kon hij deze week Sergio Ramos strikken. De aanvoerder van Real Madrid praatte een uur lang over van alles en nog wat. Een bloemlezing.

De clásicos met Mourinho als coach

'Dat was een moeilijke tijd. Ik was een heethoofd in die periode en voor Mou was er ook geen sprake van om de tegenstander een hand te geven na een nederlaag... Maar we spraken af met de spelers van FC Barcelona om een niet-aanvalspact te sluiten, een samenlevingsakkoord. Mourinho had dat verstoord, maar hij was niet de enige verantwoordelijke. Gelukkig konden we onze mentaliteit op tijd bijsturen om bij de nationale ploeg succes te hebben.'

Het vertrek van Cristiano Ronaldo

'Dat was zowel voor hem als voor Real Madrid een slechte zaak. Ik zou hem nooit hebben laten gaan omdat hij een van de besten is en omdat hij ons meer overwinningen zou hebben opgeleverd. Dat zijn van die relaties tussen speler en club die levenslang zouden moeten zijn. Hij is een bepalende speler die ons helpt om te winnen.'

Messi naar Real Madrid

'Tijdens de beste jaren van zijn carrière heeft hij ons doen afzien. Het is altijd beter om hem in je eigen ploeg te hebben. Als hij naar Real komt en nog een huis moet zoeken, zou ik hem in tussentijd met plezier in mijn eigen huis laten logeren.'

Tekenen voor FC Barcelona

'Onmogelijk. Ik heb Laporta eens ontmoet en ik vond hem sympathiek, maar er zijn dingen in het leven die niet te koop zijn voor geld.'

Mbappé en Haaland

'Ik zou graag hebben dat ze allebei komen, maar vandaag de dag zou het gemakkelijker zijn om Haaland te halen... Met Mbappé is het economisch gezien toch wat ingewikkelder.'

IJzersterk gestel

'Ik oogst nu wat ik gezaaid heb. Ik voel me sterker. Ik zie me eerder stoppen met voetballen voor een mentaal probleem dan voor een lichamelijk probleem. Ik ben met elke millimeter van mijn lijf bezig. Ik zou nog kunnen meedoen aan het WK 2026, dan zou ik de enige speler zijn die zes WK's heeft meegemaakt. Dat zeg ik op basis van wat ik vandaag voel. De mensen sturen ons op pensioen, maar ik blijf spelers zien die ook na hun 35e op hoog niveau presteren.'

Kritiek op de vedetten

'Ik wil geen verdienste afnemen van de nieuwe generatie spelers, zoals Mbappé, Haaland, Vinícius, maar je kan hen niet vergelijken met voetballers die al vijftien jaar meedraaien, zoals Messi en Cristiano. We moeten in dit land eens de focus verleggen en de spelers blijven bewonderen die ons zoveel blijven geven. Geniet er meer van en bekritiseer hen minder.'

Bekijk hieronder het volledige interview met de kapitein van Real Madrid:

Ibai Llanos is een onbekende in België, maar in Spanje is hij big. De 25-jarige Bask begon zijn carrière als commentator bij esportswedstrijden, maar intussen is hij uitgegroeid tot een streaming- en internetfenomeen. Voor zijn donderdagavondshow 'Charlando tranquilamente' (vrij vertaald: een rustige babbel) kon hij deze week Sergio Ramos strikken. De aanvoerder van Real Madrid praatte een uur lang over van alles en nog wat. Een bloemlezing. 'Dat was een moeilijke tijd. Ik was een heethoofd in die periode en voor Mou was er ook geen sprake van om de tegenstander een hand te geven na een nederlaag... Maar we spraken af met de spelers van FC Barcelona om een niet-aanvalspact te sluiten, een samenlevingsakkoord. Mourinho had dat verstoord, maar hij was niet de enige verantwoordelijke. Gelukkig konden we onze mentaliteit op tijd bijsturen om bij de nationale ploeg succes te hebben.''Dat was zowel voor hem als voor Real Madrid een slechte zaak. Ik zou hem nooit hebben laten gaan omdat hij een van de besten is en omdat hij ons meer overwinningen zou hebben opgeleverd. Dat zijn van die relaties tussen speler en club die levenslang zouden moeten zijn. Hij is een bepalende speler die ons helpt om te winnen.' 'Tijdens de beste jaren van zijn carrière heeft hij ons doen afzien. Het is altijd beter om hem in je eigen ploeg te hebben. Als hij naar Real komt en nog een huis moet zoeken, zou ik hem in tussentijd met plezier in mijn eigen huis laten logeren.''Onmogelijk. Ik heb Laporta eens ontmoet en ik vond hem sympathiek, maar er zijn dingen in het leven die niet te koop zijn voor geld.''Ik zou graag hebben dat ze allebei komen, maar vandaag de dag zou het gemakkelijker zijn om Haaland te halen... Met Mbappé is het economisch gezien toch wat ingewikkelder.''Ik oogst nu wat ik gezaaid heb. Ik voel me sterker. Ik zie me eerder stoppen met voetballen voor een mentaal probleem dan voor een lichamelijk probleem. Ik ben met elke millimeter van mijn lijf bezig. Ik zou nog kunnen meedoen aan het WK 2026, dan zou ik de enige speler zijn die zes WK's heeft meegemaakt. Dat zeg ik op basis van wat ik vandaag voel. De mensen sturen ons op pensioen, maar ik blijf spelers zien die ook na hun 35e op hoog niveau presteren.' 'Ik wil geen verdienste afnemen van de nieuwe generatie spelers, zoals Mbappé, Haaland, Vinícius, maar je kan hen niet vergelijken met voetballers die al vijftien jaar meedraaien, zoals Messi en Cristiano. We moeten in dit land eens de focus verleggen en de spelers blijven bewonderen die ons zoveel blijven geven. Geniet er meer van en bekritiseer hen minder.' Bekijk hieronder het volledige interview met de kapitein van Real Madrid: