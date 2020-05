Sergio Ramos spoort de Spanjaarden aan om de hervatting van de voetbalcompetitie in hun land te steunen. De verdediger van Real Madrid wil dat La Liga zich spiegelt aan de Bundesliga, waarin volgend weekend weer gevoetbald wordt.

'Duitsland geeft het goede voorbeeld', vertelde hij zondagavond op de Spaanse televisie. 'Ook ons land heeft voetbal nodig, niet alleen als verstrooiing, maar ook als motor van de economie.'

'Voetbal kan helpen om de economie weer aan te zwengelen, om ons uit deze lastige situatie te helpen. Momenteel is voetbal even bijzaak, maar het zal een welgekomen afleiding zijn voor ons volk, dat zo te lijden heeft gehad.'

Barcelona-verdediger Gerard Pique is het helemaal met zijn collega eens. 'Als we de veiligheidsvoorschriften volgen, is er geen probleem. Er staat veel op het spel en we willen het seizoen afmaken.'

'De risicofactor zal nul, of bijna nul zijn', stelde ligavoorzitter Javier Tebas de spelers gerust. 'Het coronavirus wordt niet overgedragen door zweet. Tijdens een wedstrijd is er praktisch geen gevaar op besmetting. Wat ik vraag is dat we de regels respecteren, zodat we met zo min mogelijk besmette spelers kunnen beginnen. De spelers zullen voortdurend getest worden en ik vraag hen met aandrang om ook thuis het protocol te blijven volgen.'

Tebas hoopt op een herstart van de eerste twee divisies op 12 juni. Hij wordt daarbij gesterkt door het feit dat bij de coronatests van afgelopen week slechts vijf spelers positief testten. 'We hadden gedacht dat het er 25 tot 30 zouden zijn. Als alles volgens plan gaat, is de Spaanse competitie op 31 juli afgewerkt en kunnen we augustus aan Europees voetbal wijden. Eens we kunnen starten, zal er dan ook elke dag voetbal zijn. Dat zal zonder fans in het stadion zijn. Maar onze televisiepartners staan klaar met innoverende en baanbrekende oplossingen om er toch sfeer in te brengen.'

Met 268.143 besmettingen en 26.744 doden is Spanje één van de zwaarst getroffen landen door de coronapandemie.

