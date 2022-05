De laatste speeldag in de Serie A zit erop met AC Milan als de grote kampioen en het Genoa van Alexander Blessin dat zich mag opmaken voor tweede klasse. Gert Segers, journalist bij Sport/Voetbalmagazine, blikt terug op een spectaculair seizoen.

De kampioen: AC Milan

Ze hebben er een tijdje op moeten wachten in het rood-zwarte deel van Milaan, maar na 11 jaar is het eindelijk nog eens zover: AC Milan is opnieuw kampioen van Italië. Daarvoor mag het voornamelijk zijn youngsters bedanken, want Fikayo Tomori (24) en Pierre Kalulu (21) vormden het beste defensieve duo van de competitie, op het middenveld heerste Sandro Tonali (22) en voorin was Rafael Leão (22) dé man. Niet te onderschatten waren de goals van ouderdomsdeken Olivier Giroud en de saves van keeper Mike Maignan. Die laatste ving het vertrek van Gianluigi Donnarumma probleemloos op. En, tot slot, is er ook nog Stefano Piolo, die voor het tweede seizoen op rij toont dat hij een uitstekende coach is - niet te vergeten dat hij een paar jaar geleden nog leek vervangen te worden door Ralf Rangnick, die nu flopte bij Man. United. De vraag is: kunnen de Rossoneri deze uitstekende ploeg ook bij elkaar houden?

De tegenvaller: Atalanta

Er zijn dit jaar wel wat kandidaten voor deze prijs met onder meer Juventus - toch een tegenvallend seizoen met de vierde plek, zeker omdat het een tijdje nog leek mee te doen voor de titel - en Genoa - Alexander Blessin kon de Serie A wel begeesteren, maar zakt toch naar de Serie B. De grootste tegenvaller dit jaar is echter Atalanta. De laatste jaren stond het bijna garant voor een plek bij de eerste vier, en dus een ticket voor de Champions League, maar dit seizoen leek er wat zand in de aanvalsmachine van Gian Piero Gasperini te zitten. Resultaat: pas een achtste plek en dus geen Europees voetbal volgend jaar. Gasperini vond het zelf ver onder zijn standaard en bood zijn ontslag aan aan het bestuur, maar dat werd geweigerd. Kan Atalanta volgend jaar opnieuw schitteren of is de toverdrank uitgewerkt?

Gian Piero Gasperini bood zijn ontslag aan na het tegenvallende seizoen, maar dat werd geweigerd. © GETTY

De verrassing: Fiorentina

La Viola heeft een project om op termijn een van de topclubs van Italië te worden. Dit seizoen wou het al een eerste grote stap in die richting zette en slaagde daar ook in. Vorige zomer deed het nog enkele inspanningen door onder meer Nicolas González (24 miljoen van Stuttgart), Jonathan Ikoné (14 miljoen van Lille) en spelers als Lucas Torreira en Alvaro Odriozola op huurbasis naar Firenze te halen. En die indrukwekkende kern - met ook nog het fenomeen Dusan Vlahovic - aangevuld met coach Vincenzo Italiano leidde tot een erg geslaagd seizoen. Vlahovic werd dan wel verkocht in januari, maar uiteindelijk landde Fiorentina wel op een zevende plek en dus een ticket voor de voorrondes van de Conference League. Voor het eerst in zes jaar zal er opnieuw Europees voetbal te zien zijn in Toscane. Is het een opstapje naar meer?

Het was feest dit seizoen in de hoofdstad van Toscane. © GETTY

De topschutter: Ciro Immobile

Ciro Immobile is een fenomeen in het Italiaans voetbal. Bij Lazio fleurt de nationale nummer 9 al enkele jaren volledig op. Het icoon van de Romeinse club scoort er aan de lopende band en werd dit seizoen opnieuw topschutter van de Serie A, en dat al voor de derde keer in zes jaar tijd. Zevenentwintig keer deed de Italiaan de netten trillen dit seizoen, drie meer dan eerste achtervolger Dusan Vlahovic, maar wel met vijf wedstrijden minder op de teller. Hoe goed Immobile bij Lazio is, zo hard valt hij tegen bij de Azzurri, want ook hij kon dit jaar niet voorkomen dat de Europese kampioen kopje onder ging tegen Noord-Macedonië en zo het WK eind dit jaar moet missen. Zijn laatste internationale doelpunt dateert al van 16 juni vorig jaar, toen in de tweede groepswedstrijd van het EK tegen Zwitserland.

Immobile deed dit jaar opnieuw 27 keer de netten trillen. © GETTY

De revelatie: Rafael Leão

Dé man van de titel van AC Milan moet wel Rafael Leão zijn. De Portugees werd in 2019, op zijn 18e, overgenomen van Lille voor bijna 30 miljoen euro en is drie jaar later helemaal ontploft. Waar hij de voorbije jaren nog moeite had om het hoofd koel te houden voor doel, is dat nu heel wat anders. De Portugese wervelwind kwam dit seizoen in de Serie A aan 11 doelpunten en 10 assists en heeft zo een groot aandeel in de scudetto van de Rossoneri. Maar net zoals de andere grote talenten van Milan, is ook Leão grof wild op de transfermarkt. Wil hij het beste seizoen in zijn carrière verzilveren of doet hij er nog een jaartje Milan bij?

