De Italiaanse hoogste voetbalklasse, die sinds 9 maart stilligt omwille van de coronacrisis, zal op zaterdag op 20 juni herstarten met twee inhaalwedstrijden.

Dat maakte de Italiaanse profliga maandag bekend. Het eerste duel is Torino-Parma.

Vorige week donderdag besloot de Italiaanse minister van Sport, Vincenzo Spadafora, al dat de Serie A op 20 juni zou kunnen hervatten. Maandag volgde de Italiaanse profliga zijn besluit en maakte een kalender op.

Er moeten in Italië nog twaalf volledige speeldagen afgewerkt worden en vier inhaalwedstrijden van de 25e speeldag. Volgens de nieuwe kalender zal de laatste speelronde in Italië afgerond zijn op zondag 2 augustus. Tijdens het eerste speelweekend, op 20 en 21 juni, worden de vier inhaalmatchen afgewerkt. Torino-Parma wordt op 20 juni om 19u30 afgewerkt, gevolgd door Hellas Verona tegen het Cagliari van Radja Nainggolan om 21u45. Zondag is er om 19u30 Atalanta Bergamo met Timothy Castagne versus Sassuolo en ontvangt Romelu Lukaku met Inter Milaan Sampdoria. De eerste volledige speeldag staat al tussen maandag 22 en woensdag 24 juni geprogrammeerd. De teams zullen de rest van het seizoen twee wedstrijden per week moeten afwerken, oftewel een totaal van 124 matchen in 44 dagen.

De data van de resterende wedstrijden in de Coppa Italia werden nog niet bekendgemaakt. Volgens een bron binnen het ministerie van Sport zouden die matchen nog voor de start van de Serie A afgewerkt kunnen worden. Er wordt gespeculeerd over halve finales op 13 en 14 juni en een finale op 17 juni. Om de spelers niet te veel last te laten ondervinden van de hitte worden een grote meerderheid van de wedstrijden om 19u30 of 21u45 gespeeld.

