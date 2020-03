Elke maandag berichten we in Piazza Romelu over het wedervaren van Romelu Lukaku in Milaan. Deze week: Lukaku en ploegmaats wachten in quarantaine tot de trainingen hervatten.

Coronavirus of niet, Romelu Lukaku heeft afgelopen weekend weer drie keer gescoord. Hij maakte alle drie de doelpunten in de wedstrijd tegen Sassuolo, die op 3-0 eindigde.

Alleen betrof het een wedstrijd in e-sports.

Het echte Inter zit, sinds Juventusverdediger Daniele Rugani halfweg vorige week aankondigde dat hij positief is met het coronavirus, net als de hele selectie van Juventus voor twee weken thuis in quarantaine. Zelfs trainer Antonio Conte, verder altijd met voetbal in het hoofd, stuurde een videoboodschap vanuit zijn huis, met de mededeling dat op dit moment alleen de algemene gezondheid telt.

Voorlopig zijn op Inters trainingscentrum Appiano Gentile, net als bij veel andere clubs, alle activiteiten tot nader order opgeschort.

Bij Juventus worden de spelers dinsdag of woensdag bij hen thuis getest op de mogelijke aanwezigheid van het virus.

Knopen doorhakken

Intussen zijn ook de voor vandaag trainingen uitgesteld bij de eerste clubs die een hervatting hadden aangekondigd. Lecce uit Zuid-Italië meldde op zijn website dat de trainingen die voor vandaag waren voorzien een week uitgesteld zijn. Atalanta, dat vorige week voor een sensatie zorgde door van Valencia te winnen, hervatte evenmin vandaag de trainingen, nadat bekend geraakte dat vijf spelers van Valencia besmet waren. Ook spelers en staf van Atalanta zitten in quarantaine.

De dokters en medisch verantwoordelijken uit de sportwereld waarschuwden afgelopen weekend al voor het te snel hervatten van de trainingsactiviteiten. Eerst moet de besmettingscurve over zijn piek heen zijn, terwijl het er nu naar uit ziet dat die curve zijn piek nog niet bereikt heeft.

Dus posten de spelers uit de Serie A filmpjes en foto's van hoe ze thuis lezen, individueel trainen of hun vrouw bijstaan bij het koken. De spelers van Parma lezen, elk om beurt, een sprookje voor om de kinderen in de zwaar geteisterde provincie een hart onder de riem te steken.

Gabriele Gravina, voorzitter van de Italiaanse voetbalfederatie weten, liet weten dat het de bedoeling is om het kampioenschap gewoon af te werken, desnoods gespreid over twee jaar. Het opzet is om op 2 mei een doorstart te maken, en dan het resterende programma af te werken.

Maandag 23 maart vergadert de federatie om een nieuw definitief programma uit te werken en enkele knopen door te hakken, als dat tegen dan al mogelijk is.

