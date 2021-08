Zaterdag opent de Serie A opnieuw zijn deuren. Naar welke spelers wordt het dit seizoen uitkijken? Sport/Voetbalmagazine selecteerde er vijf.

Musa Barrow (22, Bologna)

Tot 2016 speelde Musa Barrow bij het Gambiaanse Hawks FC waar hij werd opgemerkt door Atalanta. Na twee jaar in de jeugdopleiding werd de spits opgenomen in het eerste elftal van het team uit Bergamo.

In 2018 mocht Barrow (22) debuteren in de verloren bekerwedstrijd tegen Juventus. Zijn eerste doelpunt in de Serie A scoorde hij op 18 april 2018 nadat hij voor Atalanta in de uitwedstrijd tegen Benevento mocht invallen.

Tijdens de transferperiode van januari 2020 werd de Gambiaanse spits met een verplichte aankoopoptie verhuurd aan Bologna voor anderhalf jaar. Die optie werd in 2021 gelicht. Bologna zou 14,5 miljoen euro betalen voor de speler, die in totaal al 97 wedstrijden in de Italiaanse Serie A speelde. Daarin was hij goed voor 21 doelpunten en 16 assists.

Recent schreef Barrow mee geschiedenis met de Gambiaanse nationale ploeg. Onder leiding van bondscoach Tom Saintfiet wist Gambia zich voor het eerst in geschiedenis te kwalificeren voor de Afrika Cup.

© GETTY

Nicolás González (23, Fiorentina)

De Argentijnse winger is een jeugdproduct van de club Argentinos Juniors. Hij doorliep de jeugdreeksen en in 2016 mocht hij debuteren tijdens een bekerwedstrijd. Tegen de tijd dat hij zijn competitiedebuut mocht maken, was de club gezakt naar de tweede afdeling. Hij hielp met vier doelpunten wel mee om meteen terug te promoveren.

In 2018 maakte González (23) de oversteek naar Europa. Bij VfB Stuttgart tekende hij een overeenkomst tot 2023 maar zijn eerste seizoen was er een om snel te vergeten: twee goals, drie assists en degradatie naar de tweede Bundeliga.

Dat jaar op een lager niveau zorgde duidelijk voor de bevrijding bij González. Met 17 goals en 3 assists in 27 wedstrijden had de flankaanvaller een flink aandeel in de promotie naar de Bundeliga. Zijn tweede jaar in de Duitse eerste klasse speelde hij niet eens de helft van de wedstrijden; mede door blessures moest hij vaak vanaf de zijlijn toekijken.

Na winst van de Copa América aan de zijde van Lionel Messi, hoopt González zijn carrière nieuw leven in te blazen bij Fiorentina.

© GETTY

Rui Patrício (33, AS Roma)

Het vertrek van de Braziliaanse topkeeper Alisson Becker naar Liverpool heeft AS Roma tot nu toe niet volledig kunnen compenseren. Zowel Robin Olsen, Pau López, Antonio Mirante als Daniel Fuzato schoten te kort om het Romeinse doel naar behoren te verdedigen.

Met Rui Patrício (33) hopen ze in Rome eindelijk de ideale vervanger gevonden te hebben. De Portugese doelman was de afgelopen drie seizoenen actief bij het Engelse Wolverhampton Wanderers waar hij in 127 wedstrijden 37 keer de nul wist te houden.

Het eerste deel van zijn opleiding bracht Patrício door bij SC Leiria e Marrazes waar hij eerst als spits speelde en daarna pas als doelman. In 2000 werd hij gescout door Sporting CP en in 2006, op 18-jarige leeftijd, maakte hij zijn debuut in het eerste elftal. Tussen 2006 en 2018 speelde Patrício meer dan 450 wedstrijden voor de club uit Lissabon.

Bij de Wolves speelde de doelman met rugnummer 11. Dat deed hij als eerbetoon aan de ex-doelman van Wolverhampton, Carl Ikeme. Die moest verplicht met voetbalpensioen nadat er bij hem leukemie werd vastgesteld.

© GETTY

Mikkel Damsgaard (21, Sampdoria)

Tijdens de eerste wedstrijd van het EK moest de lichtvoetige aanvallende middenvelder nog toekijken, maar na het tragische voorval met Christian Eriksen kreeg Mikkel Damsgaard de kans om zich in de kijker te spelen. En dat deed hij met verve.

De Engelse doelman Jordan Pickford zal de heerlijke vrije trap van de Deen in de halve finales ongetwijfeld nog weleens zien voorbijflitsen in gedachten; het was de eerste tegentreffer van de Engelsen tijdens het toernooi. In steun van de diepe spits of vanop de flank was Damsgaard goed voor twee doelpunten, een assist en veel kopzorgen bij de tegenstander.

Damsgaard, die tijdens het EK zijn 21e verjaardag vierde, werd geboren in Jyllinge. Het overgrote deel van zijn jeugdopleiding kreeg hij bij FC Nordsjealland, waar hij in 2017 op het hoogste niveau debuteerde. In 93 wedstrijden was hij goed voor 13 doelpunten en 21 assists. Cijfers waarmee je thuis kunt komen.

In de zomer van 2020 leverde het hem een transfer op naar Sampdoria, de ex-club van Dennis Praet. Bij de club uit Genua moest Damsgaard vanop verschillende posities opereren. Mede hierdoor kende hij een minder productief eerste seizoen.

© GETTY

Antonin Barak (26, Hellas Verona)

De Tsjechische international werd, op een jaar na, volledig opgeleid op het tweede niveau van het Tsjechische voetbal. Hij doorliep de meeste jeugdreeksen van FK Pribram en wist er ook door te stoten naar het eerste elftal. Daar plukte Slavia Praag Antonin Barak in 2016 weg.

Na anderhalf seizoen in Praag vertrok de aanvallende middenvelder richting de Serie A. Eerste stop: Udinese. In zijn debuutseizoen speelde hij aardig wat wedstrijden, maar het tweede jaar kwam hij nog amper in actie. Tijdens zijn derde seizoen op Italiaanse bodem werd hij uitgeleend aan Lecce.

Bij zijn terugkeer naar Udinese werd snel duidelijk dat hij niet in de plannen van de coach paste waarna de oplossing verrassend genoeg uit Verona kwam, dat hem voor een jaar huurt. In het contract werd ook een clausule opgenomen dat Verona ertoe verplicht Barak te kopen wanneer hij tijdens aan bepaalde prestaties voldoet.

Lees alles over het begin van de Serie A in de Europese gids van Sport/Voetbalmagazine.

null © GETTY

