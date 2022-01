Vier competitieduels die later op de dag zouden moeten worden afgewerkt in de SerieA, gaan niet door. Verschillende teams kampen met corona-uitbraken. De lokale gezondheidsautoriteiten trokken al een streep door de duels, maar de Serie A deed dat nog niet.

Door corona-uitbraken werd op dit moment al een streep gezet door Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia en Fiorentina-Udinese. Bologna, Torino, Udinese en Salernitana kondigden woensdag al uitbraken van het coronavirus aan.

Ook Spezia-Hellas Verona staat op de helling. De topper Juventus-Napoli lijkt wel door te gaan, maar het team van Dries Mertens mist ook enkele spelers door coronabesmettingen.

De Serie A blijft voorlopig vasthouden aan de duels. Een onderling conflict met de gezondheidsautoriteiten, die duels uitstellen maar hier niet de bevoegdheid over zouden hebben, ligt aan de grondslag.

Zolang de competitiewedstrijden niet officieel worden uitgesteld bestaat de kans dat een situatie zoals in Udinese-Salernitana van eind december zich zal herhalen. De spelers van Salernitana mochten destijds van hun lokale gezondheidsautoriteiten niet afreizen voor het duel, maar de Serie A stelde de partij niet officieel uit. Zo kwamen de spelers van Udinese, om aan de voorwaarden van de SerieA te voldoen, toch op het veld. Vorig seizoen gebeurde hetzelfde in Juventus-Napoli.

Een gelijkaardig scenario lijkt zich al te voldoen in Bologna, waar de club het ging opnemen tegen Inter. De club uit Milaanb begon toch aan de opwarming in het stadion van Bologna. De club van Rode Duivel Arthur Theate was ergens nergens te zien. Omdat het duel door de Lega Serie A niet officieel werd uitgesteld, moesten de Milanezen wel het veld op om aan de reglementen te voldoen. Om niet voor niets af te reizen, speelt Inter daar een trainingspartijtje.

Udinese-Salernitana was tot dusver het enige duel in de SerieA dat dit seizoen werd uitgesteld door coronaperikelen.

