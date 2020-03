Wordt de Italiaanse competitie straks niet uitgespeeld en wie is dan kampioen? Op maandag 23 maart beslist men wat er gebeurt.

De eerste gevolgen van een verschil in aanpak tussen nationale en supranationale instellingen ondervinden AS Roma en Inter woensdag al. De Italiaanse competitie is stilgelegd, maar het Europees voetbal gaat door zo lang de UEFA niet drastisch ingrijpt. Het gevolg is dat AS Roma niet naar Sevilla zal afreizen voor het Europa League-treffen. Het was al bijna onmogelijk om er te geraken, want de Spaanse autoriteiten verbieden vluchten van en naar Italië. Er werd gewerkt aan een uitzondering voor deze ene vlucht, die om half één vanmiddag moest vertrekken, maar het vliegtuig kreeg geen toestemming om te landen in Spanje, meldde de club.Trainer Paulo Fonseca van AS Roma merkte al op dat het een onwerkbare situatie is, en riep op om de Europese wedstrijden, zowel in de Champions League als de Europa League, uit te stellen.Het Spaanse Getafe stelde eerder al onomwonden dat ze het in geen geval zien zitten om woensdag of donderdag af te reizen naar Milaan, dat in het episch centrum ligt van het coronagebied. De UEFA moet de wedstrijd uitstellen, vindt men.Intussen beraadde de Italiaanse voetbalbond FIGC zich gisterennamiddag over de te volgen scenario's, via een vergadering in de vorm van een conference call. Er zijn vier mogelijkheden die na de huidige quarantaineperiode geëvalueerd worden.Het meest gunstige scenario is dat de competitie in het weekend van 4 en 5 april hervat wordt. Dan wordt de competitie verder uitgespeeld, en schuift de einddatum een week op in vergelijking met de eerder voorziene afloop. Dat betekent dat er in de Serie A zou gevoetbald worden tot 31 mei in plaats van tot 24 mei. Dat kan alleen als Juventus de Champions Leaguefinale, gepland voor 30 mei, niet haalt.Het worstcasescenario is dat er niet kan hervat worden en dat het coronavirus Italië blijft teisteren. In dat geval wordt de titel aan de huidige leider, Juventus, toegekend. Een derde mogelijkheid is de huidige stand bevriezen en géén scudetto toekennen. Dat laatste scenario wil men het liefst vermijden.Een alternatief is de invoering van verkorte play-offs voor de titel, Europees voetbal en eventueel degradatie. In dat geval zou de top vier in een minicompetitie uitmaken wie kampioen wordt. Op dit moment zijn dat, in volgorde van de voorlopige rangschikking, Juventus, Lazio, Inter en Atalanta. De eerste vier in Italië gaan sowieso naar de Champions League, de nummers vijf en zes spelen Europa League.De beslissing valt op 23 maart.Donderdagavond gaf de Italiaanse Profliga met een communiqué het advies om alle activiteiten bij alle profclubs voor minstens zeven dagen stop te zetten. De sporters wordt aangeraden zo dicht mogelijk bij huis te blijven en onnodige contacten met derden te beperken.Intussen weet ook Walter Zenga, de voormalige keeper van de nationale ploeg, dat een verhuis voor een nieuwe job in deze coronatijden risico's inhoudt. Zenga werd afgelopen weekend benoemd tot nieuwe trainer van het Cagliari van Radja Nainggolan, maar omdat hij uit Noord-Italië komt, moest hij meteen, samen met vier andere leden van zijn staf, in afzondering.Dat is het gevolg van een beslissing van de regio Sardinië, die bepaalt dat iedereen die op het eiland komt vanuit een andere Italiaanse regio, veertien dagen in quarantaine moet. Zenga en co verblijven dus in afzondering op het trainingscentrum, en kunnen waarschijnlijk straks de eerste trainingen niet leiden.Ondertussen blijft de druk groot om, vooral in de meest getroffen gebieden, alle activiteiten stil te leggen.De snel oplopende besmettings- en slachtofferscijfers duwen de overheden in die richting. Donderdagavond waren er in Italië al 10.590 besmettingen en 827 doden.Woensdagavond om half tien besliste de Italiaanse oveeheid per meteen het hele land in lockdown te plaatsen. Ook winkels en bars gaan dichr.Ook woensdagavond meldde Juventusverdediger Daniele Rugani dat hij het coronavirus heeft. Het onmiddellijke gevolg is dat zijn ploegmaats van Juventus en alle spelers van de meest recente tegenstander Inter, waaronder Romelu Lukaku, meteen in quarantaine moeten.Cristiano Ronaldo die op bezoek was bij zijn herstellende moeder deelde mee dat hij naar Italië terugkeert wanneer de situatie opgeklaard is.