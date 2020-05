De meeste clubs hervatten langzaamaan de trainingen omdat de tv-gelden als een strop om hun hals hangen.

Sassuolo was de laatste Italiaanse club die voor het uitbreken van de coronacrisis een competitiewedstrijd won (tegen Brescia in een leeg stadion) en ook de eerste eersteklasser die in Italië de trainingen hervatte. Dat gebeurde op maandag 4 mei, met de eerste tien spelers die zich aanboden. Dinsdag kwamen er nog tien bij.

Ook Lecce in het zuiden hervatte maandag. Dinsdag voegde zich bij dat duo nog Atalanta Bergamo, de club die als laatste Italiaanse club actief was, met name in de Champions League. Kort na die wedstrijd liep het dodental in die stad enorm hoog op, waardoor Bergamo de bijnaam 'kerkhof van Europa' kreeg. Ook Bologna, Udinese en Juventus hervatten dinsdag.

Op woensdag 6 mei worden de eerste spelers verwacht in het trainingscentrum van Lazio, Parma en Sampdoria. Inter wilde ook eerst woensdag hervatten, maar dat is een paar dagen uitgesteld. De andere clubs volgen, of hebben nog geen datum. Enkele clubs wachten op groen licht van de overheid om een verdere planning te maken.

Mercedes Coupé

Op zondagavond 3 mei kregen de Italiaanse voetbalclubs pas de toestemming om vanaf maandag te hervatten, waardoor de meeste clubs nog niet helemaal voorbereid waren. Aanvankelijk was vanaf 4 mei enkel de toelating tot sporten voorzien voor individuele sporters. Na enig aandringen werd dat dus uitgebreid voor ploegsporters, al mogen er nog altijd geen collectieve trainingen gegeven worden tot 18 mei.

Het maakte dat de spelers individueel of per twee trainen en aangekleed arriveren en weer vertrekken, om thuis te douchen, behalve bij clubs waar spelers een eigen kamer hebben op de trainingsaccommodatie, zoals bij Juventus.

Dat betekent dat ook alle buitenlanders verzocht worden naar hun club terug te keren. Dat lukt enkel voor diegenen uit landen waar de grenzen open zijn. Sommigen aarzelen nog. Zo zit Juventusspits Gonzalo Higuaín nog thuis in Argentinië bij zijn zieke moeder.

Cristiano Ronaldo verliet dan weer maandagavond Madeira, waar hij een paar dagen geleden zijn moeder nog verraste met een speciaal verjaardagscadeau, een Mercedes Coupé van 100.000 euro. Een uitgave die hij met een jaarloon van 31 miljoen euro amper zal voelen.

CR7 arriveerde maandagavond in Turijn en moet net als de andere buitenlanders die terugkeren uit het buitenland eerst veertien dagen in quarantaine voor ze de trainingen kunnen hervatten.

225 miljoen euro

Donderdag 7 mei is er overleg tussen het wetenschappelijk comité en de leiders van de voetbalbond. Als de wetenschappers het licht op groen zetten, wordt verwacht dat ook de overheid zich niet langer kant tegen een hervatting van de competitie.

Dat is ook wat alle eersteklasseclubs willen, uit vrees voor bijkomende financiële schade. Op dinsdag 4 mei lieten de tv-rechtenhouders die voor dit en volgend seizoen 790 miljoen euro betalen voor een competitiejaar in de Serie A weten dat ze rekenen op een fikse korting voor het komende seizoen. Bij een hervatting willen ze op de bijdrage van het volgende seizoen, de volgende 790 miljoen euro, een korting van 120 tot 140 miljoen. Wordt de competitie niet hervat, dan willen ze een nog groter bedrag niet uitkeren, met name 225 miljoen.

Dat is ook het bedrag van de schijf die Sky&Co deze week contractueel moeten uitkeren aan de twintig eersteklassers, meteen de laatste schijf van dit seizoen. Alleen benadrukten de zenders dat ze dat bedrag betalen voor 380 wedstrijden en niet voor de 266 die tot dusver afgewerkt werden.

Strop om de hals

De Italiaanse eersteklassers zijn niet van plan om veel korting toe te staan. Die tv-gelden hangen als een strop om hun hals. Massimo Cellino, de voorzitter van hekkensluiter Brescia die zelf besmet was met het virus, haalde nog uit met een sneer naar de Italiaanse politici. Die kijken volgens hem besluiteloos naar wat Angela Merkel in Duitsland beslist, om zich op dat standpunt te enten.

Ook de Italiaanse clubs kregen van Cellino een veeg uit de pan: zij nemen een onverantwoord standpunt in en houden te weinig rekening met de volksgezondheid in Italië, een land waar dinsdag opnieuw 236 doden vielen. 'Hun probleem is simpel: ze hebben geen keus. Ze hebben de tv-gelden die ze nog niet eens ontvangen hebben al uitgegeven.'

