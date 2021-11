De 27-jarige ex-aanvaller van RSC Anderlecht scoort momenteel met de ogen dicht voor de Engelse tweedeklasser Fulham FC en de nationale ploeg, waarmee hij op een nieuw WK-ticket aast.

Een scoreloos gelijkspel bij Ierland, daar hadden ze bij Portugal eigenlijk geen rekening mee gehouden in kwalificatiepoule A voor het WK volgend jaar in Qatar. Cristiano Ronaldo en co blijven na negen speeldagen (gedeeld) koploper, maar enkel op basis van een beter doelsaldo ten opzichte van Servië. Beide landen hebben 17 punten, waarbij de 16-4 tegenover 16-8 in het voordeel speelt voor de ploeg van Fernando Santos. Zondagavond is het stadion van Sporting CP het decor van een ongetwijfeld stevige clash met de troepen van bondscoach Dragan Stojkovic.

Bij Servië maken Mile Svilar (ex-RSC Anderlecht, nu Benfica SL), oud-Cercle Bruggehuurling Strahinja Pavlovic (AS Monaco), Stefan Mitrovic (ex-KV Kortrijk en KAA Gent, nu Getafe CG), Uros Spajic (ex-RSC Anderlecht, nu FK Krasnodar) en Sergej Milinkovic-Savic (ex-KRC Genk, nu Lazio) deel uit van de kern, maar alle ogen zijn natuurlijk gericht op scoremachine Aleksandar Mitrovic. Een woelwater, nog altijd, maar wel een garantie op doelpunten. In zijn laatste twaalf duels voor Servië maakte hij negen goals en drie assists, dat zijn cijfers om u tegen te zeggen. Even opmerkelijk is dat de nog altijd maar 27-jarige targetman sinds zijn debuut in 2013 voor de Orlovi (Adelaars) met 43 treffers in 68 caps topschutter aller tijden is voor zijn land. Een ongelofelijk gemiddelde van 0,63, waarmee hij andere bekende namen uit het verleden, zoals Stjepan Bobek (38 in 63, 0,60, tussen 1946-1956), Milan Galic (37 in 51, 0,73, 1959-1965), Blagoje Marjanovic (37 in 58, 0,64, 1926-1938) en de meer recente Savo Milosevic (37 op 102, 0,36, 1994-2008) achter zich laat.En dan hebben we nog niet gehad over zijn wedervaren in Londen, waar ze bij Fulham FC momenteel smullen van zijn productie. Maar liefst twintig goals in zeventien optredens dit seizoen in de Premiership, daarmee zet hij de club in brand. Zelfs zijn coach Marco Silva ging al overstag. De Portugees, die er normaal gezien niet van houdt om een individuele speler op te hemelen, overlaadde hem met lof. Mitrogol verkeert in topvorm, maar de manager nuanceert graag door te verwijzen naar het teambelang. 'We hebben een gemeenschappelijk doel. Succes hebben aan het einde van het seizoen. De goals van Mitro, Rodrigo Muniz, Harry Wilson of Bobby De Cordova-Reid zullen altijd het gevolg zijn van onze collectieve prestaties.'Maar als Mitrovic zijn huidige gemiddelde nog een tijdje kan vasthouden, dan komt het record van Ivan Toney snel in zicht. Vorig seizoen geraakte de 25-jarige Engelse spits aan 33 goals in 48 duels voor Brentford FC. De Serviër zelf weigert zich daar op blind te staren en spreekt tijdens interviews met de Engelse media het liefst clichématig over 'zo veel mogelijk scoren'.Op één specifiek aspect onderscheidt Mitrovic zich van zijn concurrenten in de Premiership. Geen enkele aanvaller schiet meer naar doel dan de spits. Het duidt er op dat Mitrovic vol vertrouwen speelt, bij een team dat voetbalt om te entertainen en veel doelpunten te maken. 'Aleksandar is echt bijzonder belangrijk voor ons', aldus Silva. 'Wanneer hij wil scoren en op de juiste plek kan staan, dan werkt iedereen keihard voor hem. Zijn doelpunten zijn vooral het gevolg van een juiste voorbereiding. Natuurlijk is het voor ons een grote hulp over een dergelijke speler te beschikken. Mij hoor je dus niet klagen.'